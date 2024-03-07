بيلينغهام يصف قرار إيقافه بـ"السخيف"

قال جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد إن إيقافه لمباراتين بسبب الاعتراض أمر "سخيف"؛ موضحا شعوره بأنه تعرض للظلم لأنه لاعب جديد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأوقف الاتحاد الإسباني للعبة بيلينغهام (20 عاما) بسبب الاحتجاج بأسلوب غير لائق على الحكم خيسوس خيل مانزانو بعد حصوله على بطاقة حمراء في تعادل ريال 2-2 مع مضيفه فالنسيا في الدوري المحلي السبت الماضي.

وقال تقرير الحكم إن بيلينغهام أظهر "أسلوبا عدوانيا" عندما اعترض على قرار مانزانو بإطلاق صفارة النهاية عندما حول لاعب منتخب إنجلترا تمريرة إبراهيم دياز العرضية إلى شباك فالنسيا في الوقت بدل الضائع أملا في تحقيق الفوز.

🚨 Jude Bellingham has been suspended for the next two games by La Liga after Valencia-Real Madrid game. pic.twitter.com/4qMFuiavZa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2024

وقال بيلينغهام لشبكة موفيستار بعد تعادل فريقه 1-1 مع لايبزيغ في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء: "لا أعتقد أنني قلت أي شيء مهين للغاية تجاهه".

وأضاف اللاعب المتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023: "أعتقد أنني ركضت بطريقة مشابهة لبقية زملائي في الفريق. أشعر في بعض الأحيان لأنني جديد، وأشياء من هذا القبيل، أنهم يريدون أن يجعلوني عبرة… أنا بحاجة إلى أن أكون مسؤولا (عن تصرفاتي) تجاه فريقي. لكنني منحته مبررا لطردي".

وتابع الدولي الإنجليزي: "لست سعيدا بذلك. لكن أعتقد أنه إذا استأنفت رابطة الدوري الإسباني والنادي فمن الممكن أن يكون هناك قرار أفضل. لأنني أعتقد أن الإيقاف لمباراتين سخيف بعض الشيء. إذا اضطررت إلى الغياب عن تلك المباريات فسأتحمل المسؤولية وسأفعل ذلك. وسأدعم الفريق من المدرجات".

وبلغ ريال مدريد دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين على لايبزيغ الألماني.

ومن المقرر أن يغيب بيلينغهام عن مواجهة سيلتا فيجو الأحد المقبل قبل السفر لمواجهة أوساسونا في 16 مارس/آذار في الدوري الإسباني.