15 مرشحا للفوز بالحذاء الذهبي في أوروبا هذا الموسم

فاز نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند الموسم الماضي بالحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في أوروبا، لكنه ليس المرشح الأوفر حظا هذا الموسم 2023-2024 رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها والأرقام القياسية التي حطمها.

وسبق لكل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي إحراز الجائزة في مناسبات عديدة.

تقضى قواعد احتساب النقاط لجائزة الحذاء الذهبى فى دوريات أوروبا بحصول صاحب الهدف فى الدوريات التالية "الإنجليزى والإسبانى والإيطالى والألمانى والفرنسى" على نقطتين، بينما يحصل صاحب الهدف فى دوريات المستوى الثاني وأبرزها البرتغالى والهولندي على 1.5 نقطة، فيما يساوي الهدف فى دوريات المستوى الأخير نقطة وحيدة.

ومن بين المتنافسين الرئيسيين على الجائزة المرموقة هاري كين ولاوتارو مارتينيز وكيليان مبابي ومحمد صلاح.

وعلى الرغم من مستواه المذهل، يجد إيرلينغ هالاند نفسه في المركز السابع في القائمة، حيث يتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ حاليا الترتيب برصيد 27 هدفا.

وفي التالي أفضل 15 متنافسا على الجائزة المرموقة بنهاية الموسم.

1-الإنجليزي هاري كين: بايرن ميونخ الألماني (54 نقطة).

2-الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز: إنتر ميلان الإيطالي (46 نقطة).

3-الفرنسي كيليان مبابي: باريس سان جيرمان الفرنسي (42 نقطة).

4-الغيني سيرهو غيراسي: شتوتغارت الألماني (40 نقطة).

5-النيجيري أكور أدامز: مونبلييه الفرنسي (36.5).

6-النرويجي أمال بيليغرينو: بودو-غليمت النرويجي (36 نقطة).

7-النرويجي إيرلينغ هالاند: مانشستر سيتي الإنجليزي (36 نقطة).

8-البلجيكي لويس أوبيندا: لايبزيغ الألماني (34 نقطة).

9-الهولندي لوك دي يونغ: آيندهوفن الهولندي (33 نقطة).

10-الهولندي كيفن دينكي: سيركل بروج البلجيكي (33 نقطة).

11- الإنجليزي جود بيلينغهام: ريال مدريد الإسباني (32 نقطة).

12- الإنجليزي أولي واتكينز: أستون فيلا الإنجليزي (32 نقطة).

13-اليوناني فانجيليس بافليديس: ألكمار الهولندي (31.5 نقطة).

14- الأرجنتيني سانتياغو خيمينيز: فينورد الهولندي (30 نقطة).

15- المصري محمد صلاح: ليفربول الإنجليزي (30 نقطة).