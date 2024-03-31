شاهد.. برشلونة يهزم لاس بالماس وإشبيلية يتفوق على خيتافي بالدوري الإسباني

فاز برشلونة على ضيفه لاس بالماس 1-صفر مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل رافينيا هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة الـ59.

وشهدت المباراة إكمال لاس بالماس المباراة بـ10 لاعبين، وذلك بعد طرد حارسه ألفارو فاليس بعد تدخله القوي على رافينيا مهاجم برشلونة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ24.

ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، والذي سيلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع ضيفه أتليتك بلباو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبتعد برشلونة كذلك بفارق 5 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي سيلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع ضيفه ريال بيتيس.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الـ12.

راموس يهدي إشبيلية فوزا مصيريا

وأهدى المدافع المخضرم سيرجيو راموس فريقه إشبيلية فوزا مصيريا في صراع البقاء وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية بتسجيله هدف المباراة الوحيد على أرض خيتافي.

وبهدفه الثالث في الدوري هذا الموسم بألوان فريقه الجديد القديم -والذي سجله منذ الدقيقة الخامسة إثر ركلة ركنية- منح ابن الـ38 عاما النادي الأندلسي فوزه السابع، رافعا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14مؤقتا بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

وكان راموس نفسه صاحب هدف التقدم لفريقه على أرض خيتافي خلال الفوز 3-1 في 16 يناير/كانون الثاني ضمن الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، ليحقق الفريق الأندلسي ثأره من منافسه الذي أذله في معقله 3-0 خلال لقاء المرحلة الـ17 في 16 ديسمبر/كانون الأول.

وتجمد رصيد خيتافي عند 38 نقطة في المركز العاشر مؤقتا بتلقيه الهزيمة العاشرة للموسم.

وأهدر فالنسيا نقطتين ثمينتين لآماله بالمشاركة القارية الموسم المقبل بتعادله السلبي مع ضيفه ريال مايوركا، رافعا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن المهدد من فياريال الذي يختتم المرحلة -الاثنين- باستضافة أتلتيكو مدريد، فيما بات رصيد مايوركا 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

وبعدما حقق في المرحلة الماضية فوزه الأول للموسم عاد ألميريا الأخير لينتكس مجددا بخسارة ثقيلة على أرضه ضد أوساسونا بثلاثية نظيفة، مما جعله يقترب من الهبوط بعد موسمين في دوري الكبار (صعد الموسم الماضي لأول مرة منذ موسم 2014-2015).

ويتخلف ألميريا بفارق 14 نقطة عن سيلتا فيغو الـ17 الذي سيلتقي رايو فايكانو الأحد.