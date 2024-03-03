إبراهيم دياز نجم ريال مدريد يقترب من تمثيل منتخب المغرب

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، اختار تمثيل منتخب المغرب لكرة القدم بدلا من إسبانيا ويعتزم اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الإجراءات الإدارية.

ووصف قرار دياز اللاعب السابق لميلان الإيطالي بالجريء، خاصة أنه يأتي قبل أشهر من انطلاق منافسات كأس أمم أوروبا لكرة القدم بألمانيا حيث يشارك المنتخب الإسباني الذي لعب معه دياز مباراة واحدة.

ويحظى ملف اللاعب البالغ 24 عاما، باهتمام جدي من الاتحاد المغربي وأيضا من وليد الركراكي مدرب "أسود الأطلس" الذي كثف منذ عدة أشهر اتصالاته بدياز لإقناعه باللعب للمغرب.

وفي تصريحات سابقة، أعرب الركراكي- الذي قاد منتخب المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر- عن اهتمامه بدياز "أثار اهتمامنا لفترة طويلة ولا يزال يهمنا. إذا علمنا أنه جاهز، فسنستدعيه".

Selon AS, Brahim Diaz, qui compte une sélection avec l'Espagne, aurait choisi de jouer pour le Maroc et entrepris les démarches administratives. D'après le quotidien espagnol, c'est Walid Regragui, qui aurait convaincu le joueur du Real Madrid.https://t.co/8IQqi9bufR — RMC Sport (@RMCsport) March 2, 2024

ووفقا للمصدر ذاته، يتوقع أن يستدعى دياز من طرف الركراكي في 13 الشهر الجاري، قبل 4 أيام من قائمة لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا الذي ينوي دعوة اللاعب قبل مواجهتي كولومبيا والبرازيل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربي يومي 22 و 26 مارس/آذار في ملعب أغادير، مباراتين وديتين ضد أنغولا وموريتانيا.

ولعب دياز، المولود في ملقا لأم إسبانية وأب مغربي، مباراة دولية ودية وحيدة مع "لاروخا" ضد ليتوانيا عام 2021، وسجل هدفا واحدا. وتسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لدياز باللعب لمنتخب آخر يكون مؤهلا له.