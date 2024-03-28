الاتحاد الإنجليزي يوجه 50 اتهاما لأغلى لاعب إيطالي في التاريخ

‬‬‬أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه وجّه اتهامات إلى ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد إثر انتهاكات مزعومة لقوانين المراهنات، بعد انتقاله إلى الفريق المنافس في الدوري الممتاز.

ويقضي الإيطالي الدولي تونالي (23 عاما) عقوبة الإيقاف 10 أشهر، إذ تلقى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الإيقاف 18 شهرا من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسبب انتهاك قوانين المراهنات عندما كان لاعبا بفريق ميلان، وتقرر استبدال 8 منها بدورات علاجية من إدمان القمار، بعد التوصل إلى تسوية مع مكتب المدعي العام الاتحادي.

وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان، "هناك مزاعم بأن لاعب وسط نيوكاسل انتهك المادة إي 8 من قوانين الاتحاد 50 مرة، بالمراهنة على مباريات كرة قدم في الفترة ما بين 12 أغسطس/(آب) 2023 و12 أكتوبر/(تشرين الأول) 2023".

وأضاف "ساندرو تونالي أمامه مهلة حتى الخامس من أبريل/(نيسان) 2024 للرد".

وكان نيوكاسل قد تعاقد مع تونالي في يوليو/تموز 2023 في صفقة قدرت قيمتها بمبلغ 70 مليون يورو (75.57 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب إيطالي في التاريخ.

وذكر نيوكاسل، في بيان أصدره اليوم، "يواصل ساندرو الامتثال التام للتحقيقات، وله الدعم التام من النادي".

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويستضيف ويستهام يونايتد يوم السبت.