سر حرص رونالدو على طلاء أظافر قدميه باللون الأسود

يتبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عادات غريبة متعددة في نظام التغذية والنوم المتقطع، ولكن أغرب عاداته طلاء أظافر قدميه باللون الأسود بأنواع الطلاء الذي تستخدمه النساء.

وانتشرت بعض الصور التي نشر بعضها رونالدو الذي يبلغ من العمر 39 عاما تظهر كل أظافر قدميه مطلية بـاللون الأسود، وهو ما أثار علامات استفهام حول هذه العادة الغريبة.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية سر طلاء أظافر رونالدو قائلة إنه يمنع الإصابة بأي عدوى فطرية للأصابع نتيجة ارتداء أحذية متعرقة لعدة ساعات خلال التدريبات.

Football stars and black nail polish: Fashion or function?

Cristiano Ronaldo recently sported black toenails, sparking a debate about the reasons behind this trend among athletes.

Is it for protection?

Some believe it helps prevent fungal infections in sweaty shoes. pic.twitter.com/vRLcXOPL8m — Football Ant (@SportsDT1) February 23, 2024

ويعتقد أن الطلاء يضيف طبقة واقية تمنع دخول البكتيريا إلى الجلد. إضافة إلى أن الطلاء يزيد من صعوبة تشقق الأظافر أو انقسامها أثناء التمرين أو الالتحامات العنيفة، وهو ما يدفع مقاتلي رياضة الفنون القتالية المختلطة إلى اتباع نفس نهج رونالدو بطلاء أظافر القدم باللون الأسود.

كما أن بعض كبار الملاكمين فعلوا نفس الأمر ومن أبرزهم بطل العالم السابق مايك تايسون، والملاكم الحالي فرانسيس نغانو.