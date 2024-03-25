الولايات المتحدة بطلة دوري أمم "الكونكاكاف" للمرة الثالثة تواليا

واصلت الولايات المتحدة احتكارها للقب دوري أمم كونكاكاف لمنتخبات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي في كرة القدم، وذلك بتتويجها بطلة للنسخة الثالثة تواليا، بفوزها -أمس الأحد- في النهائي على غريمتها المكسيك بهدفين دون رد في أرلينغتون بولاية تكساس.

وسبق للمنتخب الأميركي أن توج بلقب النسخة الأولى صيف 2021 بفوزه على نظيره المكسيكي 3-2 بعد التمديد، ثم احتفظ باللقب في صيف 2023 بفوزه على كندا 2-صفر، قبل أن يحسم اللقب الثالث أمام المكسيك بفضل ثنائية جيو رينا وتايلر آدامز.

وسجل آدامز الهدف الأول في الدقيقة الـ45، ثم أضاف رينا الثاني في الدقيقة الـ63، ليحسما اللقب على حساب المكسيك التي أخفقت في تحقيق الفوز على غريمتها الإقليمية لمباراة سابعة تواليا في سيناريو لم يتحقق سابقا بين المنتخبين.

Back to Back to Back 🏆 🏆 🏆 pic.twitter.com/f6r4i0n5We — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 25, 2024

وأمل رينا أن يشكل الفوز باللقب للمرة الثالثة دفعة للمنتخب لما ينتظره الصيف المقبل ضد عمالقة أميركا الجنوبية، حين يخوض رجال المدرب غريغ بيرهالتر كوبا أميركا على أرضهم بين 20 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز المقبلين.

ورأى أن الفوز باللقب "جيد من أجل الزخم. نحن -بوصفنا مجموعة معا منذ فترة- نعلم ما هو مطلوب للفوز بالمباريات الكبرى. نأمل أن نتمكن من الحفاظ على الزخم في كوبا أميركا وربما رفع الكأس".

وعلى غرار الولايات المتحدة المضيفة، تخوض المكسيك غمار كوبا أميركا الصيف المقبل بين 6 منتخبات من كونكاكاف هي جامايكا وبنما وكندا وكوستاريكا.

وتشكل البطولة اختبارا تجريبيا للأميركيين الذي يستضيفون مونديال 2026 مشاركة مع المكسيك وكندا.