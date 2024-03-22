شاهد.. فوز قطر والسعودية والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026

سجل أكرم عفيف هدفين في فوز قطر 3-صفر على ضيفتها الكويت في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 اليوم الخميس.

ورفعت قطر، بطلة آسيا، رصيدها إلى 9 نقاط لتحقق العلامة الكاملة بعد 3 مباريات وتتصدر المجموعة الأولى. وتأتي الهند في المركز الثاني ولها 4 نقاط. وتوقف رصيد الكويت عند 3 نقاط وتتذيل أفغانستان الترتيب بنقطة واحدة.

ومنح عفيف التقدم لقطر بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني مستغلا خطأ من دفاع الكويت في إبعاد تمريرة عرضية قبل أن يجعل، أحمد الراوي النتيجة 2-صفر.

واختتم عفيف، الذي ظهر بالرقم 10 بدلا من حسن الهيدوس الذي اعتزل دوليا، أهداف قطر بتسديدة ساقطة من فوق الحارس في الدقيقة 68.

السعودية تواصل انتصاراتها

واصل منتخب السعودية انتصاراته في التصفيات بفوزه 1-صفر على ضيفه منتخب طاجيكستان بفضل هدف سجله سالم الدوسري.

وعزز فريق المدرب روبرتو مانشيني، الذي ودع كأس آسيا الأخيرة من دور الـ16 بالخسارة بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية، صدارته للمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

في المقابل تجمد رصيد منتخب طاجيكستان، الذي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لدور الثمانية في كأس آسيا قبل الخسارة 1-صفر أمام الأردن، عند 4 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع الأردن الذي فاز 3-صفر على باكستان متذيل ترتيب المجموعة في وقت سابق اليوم.

سجل الدوسري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 حين تسلم الكرة وراوغ عددا من لاعبي طاجيكستان قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

العراق يعزز صدارته

عزز منتخب العراق موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات بعد فوزه الثمين 1-صفر على ضيفه منتخب الفلبين، في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز منتخب إندونيسيا بالنتيجة ذاتها على ضيفه منتخب فيتنام.

وواصل المنتخب العراقي تربعه على قمة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.

ويحل منتخب إندونيسيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على منتخب فيتنام، صاحب المركز الثالث، في حين يتذيل المنتخب الفلبيني الترتيب بنقطة واحدة.

وتقمص مهند علي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف المنتخب العراقي الوحيد في الدقيقة 84.

الإمارات تواصل رحلة البحث عن التأهل

واصل منتخب الإمارات رحلة بحثه عن التأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990 بالفوز 2-1 على مضيفه اليمن، بعد أن حقق الانتصار الثالث على التوالي في المرحلة الثانية من التصفيات.

وتقدمت الإمارات في النتيجة عن طريق علي صالح من ركلة جزاء نفذها ببراعة في مرمى عبد الله السعدي حارس اليمن بعد 24 دقيقة من بداية اللقاء.

وتمكن اليمن من تعديل النتيجة في الدقيقة 69 بعد أن سجل عبد الله إدريس مدافع الإمارات هدفا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر لعبت بتمريرة عرضية داخل المنطقة، ليلمس إدريس الكرة ويحولها إلى شباك حارس مرماه خالد عيسى.

لكن الإمارات استعادت التقدم بعد دقيقتين فقط عن طريق سلطان عادل الذي قابل تمريرة عرضية من ركلة ركنية بضربة رأس مذهلة سكنت مرمى اليمن.

واقتربت الإمارات من ضمان التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد أن رفعت رصيدها إلى 9 نقاط من 3 مباريات، لتتفوق بفارق 6 نقاط عن البحرين التي اكتسحت نيبال بخماسية نظيفة اليوم أيضا.

وتأهلت الإمارات مرة واحدة فقط إلى كأس العالم، وتحديدا في 1990 حين استضافت إيطاليا البطولة.

عمان تستعيد توازنها

وسجلت عمان هدفين في الشوط الثاني لتنعش آمالها في التأهل إلى المرحلة الثالثة بعد الفوز 2-صفر على ضيفتها ماليزيا اليوم أيضا.

ولم تظهر عمان حتى الآن في كأس العالم، وتحاول التقدم من أجل مواصلة حلم التأهل الأول إلى البطولة.

وسجل عصام الصبحي هدف عمان الأول بعد مرور 58 دقيقة قبل أن يضيف محسن الغساني الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، لتحصل عمان على 3 نقاط ثمينة في مشوار التصفيات.

ورفعت عمان رصيدها بهذا الفوز إلى 6 نقاط لتتقدم إلى صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن قرغيزستان التي انتصرت 2-صفر على تايوان في وقت سابق من اليوم.

فلسطين تحقق الانتصار الأول

حقق منتخب فلسطين انتصاره الأول في الدور الحالي للتصفيات بعدما سجل عدي الدباغ ثلاثية في الفوز 5-صفر على بنغلاديش في المباراة التي أقيمت في الكويت.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى 4 نقاط متأخرا بفارق 5 نقاط عن أستراليا متصدرة المجموعة التاسعة.

ويضم الدور الثاني 36 منتخبا تم تقسيمها على 9 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.