تنظيم استثنائي لأول نسخة بالعالم العربي احتضنتها قطر.. أداء مخيب للمصارعين العرب ببطولة "ون"

لوسيل- دخول استثنائي للمصارعين رافقه إبهار وتنظيم استثنائي لأول نسخة من بطولة "ون" في العالم العربي نظمت في قطر. أجواء خيالية عاشتها الجماهير التي كانت متواجدة في صالة لوسيل وحتى الأبطال الذين اعتادوا على المشاركة في بطولات سابقة قالوا: ما يجري خرافي.

وقبل الحدث الضخم، كانت الجماهير العربية تعلق آمالا كبيرة على المصارعين العرب الـ4 في نزالتهم المختلفة بقواعد المواي تاي ومصارعة الإخضاع والملاكمة، وباستثناء فوز الجزائري الفرنسي مهدي زعتوت تعرض البقية للهزيمة سواء بالإخضاع أو الضربة القاضية او إجماع الحكام.

في قاعة المؤتمرات الصحفية التقت "الجزيرة نت" أسامة المروعي وكانت علامات الحسرة والخيبة بادية على وجهه، لكن نجم الجوجيستو حاول إخفاء ذلك بابتسامة خفيفة وبكلمات تخفف من وطأة الخسارة بقوله: "الفوز والخسارة جزء من اللعبة والأهم أن نتعلم من الخسارة.. في الدقائق الأربع الأولى من النزال شعرت أنني قادر على الفوز وكنت قريبا من تحقيق ذلك لكن البرازيلي مميز في الإفلات من الهجمات".

وبرر المروعي الهزيمة المريرة بالتعب والإرهاق بدون أن ينكر صلابة وقوة خصمه البرازيلي: "المصارع سوزا استمر في الهجوم والضغط المكثف، ونتيجة لذلك شعرت بالإرهاق والتعب الشديدين وهو ما أثر على مردودي وتسبب في هزيمتي بحركة تثبيت الذراع".

حامل الحزام الأسود في الجوجيستو البرازيلية في الشرق الأوسط، أكد أن الهزيمة أمام سوزا لن تثنيه عن مواصلة بذل الجهد والعمل في التدريبات التي سيستأنفها في قادم الأيام بعد أخذ قسط من الراحة لتجاوز تعب معسكر الإعداد لهذه البطولة.

وفي ختام حديثه مع الجزيرة نت، وجه المروعي رسالة شكر إلى دولة قطر على حسن تنظيم هذا الحدث الكبير في الفنون القتالية، وقال: "تفاجأت بالحضور الجماهيري الكبير في صالة لوسيل وهذا يدل على نجاح هذه البطولة في نسختها الأولى بقطر والمنطقة العربية".

السعودي القحطاني ينهزم ضد خصم عربي

وانطلاقا من اختصاصه بلعبة الملاكمة، ظن الحاضرون أن طريق البطل السعودي زهير القحطاني ستكون مفتوحة للفوز في نزاله ضد نجم المواي تاي الجزائري-الفرنسي زعتوت العائد من الاعتزال، لكن كانت المفاجئة أن زعتوت خرج فائزا بإجماع الحكام بعد نزال امتد لـ3 جولات.

واعتبر القحطاني في لقاء خاص مع الجزيرة نت أن سبب الهزيمة أمام زعتوت يعود لعدم التعود على خوض نزال من 3 جولات فقط، وأوضح: "أنا معتاد على خوض نزال من 10 أو 12 جولة لكن معركتي اليوم من 3 جولات أجبرتني على تغيير طريقة لعبي من أجل مجاراة أسلوب لعب زعتوت".

وبغض النظر عن الهزيمة، أكد القحطاني أن مشاركته في هذه البطولة العالمية وأمام جماهير من مختلف الجنسيات حضرت لصالة لوسيل، أمر جيد ومحفز، متمنيا أن يخوض نزالات أخرى في بطولة "ون".

وقال: "قطر استضافت حدثا تاريخيا، وأتمنى أن أظهر بوجه أفضل في المستقبل خاصة إذا أقيم النزال بقواعد الملاكمة العالمية وليس بنظام بطولة "ون".

من جهته، عبّر زعتوت البالغ 40 عاما عن سعادته بالفوز، وذلك تزامنا مع عودته من الاعتزال: "استمتعت بالنزال كثيرا، من أجل هذه اللحظات والمشاركة في البطولة بقطر قررت العودة من الاعتزال وخوض النزال مع القحطاني".

وحول ما إذا كان سيستمر في التنافس أكد زعتوت للجزيرة نت: "لا أعتقد، هذه آخر مباراة لي، لن أنافس مستقبلا.. لدي عائلة أهتم بها وأدير أعمالي في تايلند؛ حيث أقيم وأدرب في نادي فينيوم".

ولم يوفق المغربي زكريا الجماري في أول مشاركة له ببطولة "ون" بعدما خسر بالضربة القاضية ضد الروسي علي سالدوييف.

وفي الحدث الرئيسي ببطولة "ون"، صنع الروسي أناتولي ماليخين ملك الوزن الثقيل والوزن الثقيل-الخفيف، التاريخ عندما هزم رينير دي ريدر في نزال العودة، وحصل على بطولة العالم للوزن المتوسط في الفنون القتالية المختلطة (إم إم إيه).

وهذه النتائج الكاملة للنزالات الـ10 في بطولة "ون" بقطر: