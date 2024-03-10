شاهد.. إنتر يهزم بولوينا ويواصل التحليق في الصدارة

واصل إنتر ميلان تحليقه في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على مضيفه بولونيا -اليوم السبت- بفضل هدف سجله يان بيسيك في الشوط الأول.

ورفع إنتر رصيده إلى 75 نقطة مبتعدا بفارق 18 نقطة عن يوفنتوس الثاني الذي يستضيف أتلانتا الأحد، في حين تجمد رصيد بولونيا عند 51 نقطة في المركز الرابع بعد 28 مباراة.

وفاز فريق المدرب سيموني إنزاغي في 13 مباراة رسمية خاضها منذ بداية العام، وتلقى خسارة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم.

وافتتح إنتر التسجيل في الدقيقة 37 بعدما لعب بيسيك ضربة رأس متقنة إثر تمريرة عرضية دقيقة من أليساندور باستوني بعد أن راوغ الدفاع.

بعد عرضية متقنة من باستوني.. بيسيك يسجل الهدف الأول وإنتر يتقدم#بولونيا_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/KDp89xWnRv — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 9, 2024

وسيطر بولونيا، الذي فاز في آخر 6 مباريات على التوالي في الدوري قبل خسارة اليوم، على معظم فترات الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المرمى، وتمسك إنتر بالفوز رغم إصابة مهاجمه ماركو أرناوتوفيتش الذي اضطر للخروج من الملعب لتلقي العلاج.

وفي مباراة أخرى، تغلب كالياري على ضيفه ساليرنيتانا صاحب القاع 4-2. تناوب على تسجيل أهداف كالياري كل من البيروفي جانلوكا لابادولا (12) وجانلوكا غايتانو (40) والبديل الأوزبكي إيلدور شورمورودوف (51 و76)، مقابل هدفي ساليرنيتانا للقبرصي غريغوريس كاستانوس (56) وغيوليو ماغيوري (58).

ورفع كالياري رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين يقبع ساليرنيتانا في المركز العشرين والأخير بـ14 نقطة.

وفي صراع تفادي الهبوط، فاز ساسوولو وصيف القاع على فروزينوني بهدف وحيد سجّله النرويجي كريستيان تورستفيد (58).

وبقي ساسوولو في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 23 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن فروزينوني السابع عشر ضمن منطقة الأمان.