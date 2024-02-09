يلتقي منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) ونيجيريا في نهائي النسخة الـ34 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الأحد في ملعب الحسن واتارا الأولمبي بضاحية إبيمبي في أبيدجان.

موعد مباراة ساحل العاج ونيجيريا

تقام المباراة النهائية يوم الأحد 11 فبراير/شباط الجاري على ملعب الحسن واتارا في العاصمة العاجية أبيدجان. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تبث مباراة نيجيريا وساحل العاج على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية (HD 3 Max).

ولعبت نيجيريا وقتا إضافيا ثم ركلات ترجيح الأربعاء أمام جنوب أفريقيا قبل تأمين مكانها في النهائي، بينما فازت ساحل العاج 1-صفر على الكونغو الديمقراطية في الوقت الأصلي.

وتستطيع ساحل العاج أن تكمل عودة مذهلة وتضع نهاية ناجحة لنسخة ممتعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إذا تمكنت من التغلب على "النسور" ونيل اللقب على أرضها يوم الأحد.

ونجح الفريق في تجاوز مرحلة المجموعات بصعوبة وقلب تأخره بطريقة مثيرة في دوري الـ16 والـ8 والآن يتطلع إلى إكمال واحدة من أعظم العودات في تاريخ البطولة.

في المقابل، تبحث نيجيريا عن اللقب الرابع لها في تاريخها علما أنها رفعت الكأس 3 مرات سابقا، كان آخرها في 2013.

طريق ساحل العاج للنهائي

دور المجموعات

ساحل العاج غينيا بيساو: 2-صفر.

ساحل العاج ضد نيجيريا: صفر-1.

ساحل العاج ضد غينيا الاستوائية: صفر-4.

دور الـ16

ساحل العاج ضد السنغال: ركلات الترجيح 5-4 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)

ربع النهائي

ساحل العاج ضد مالي: 2-1.

نصف النهائي

ساحل العاج ضد الكونغو الديمقراطية: 1-صفر.

وأصبح منتخب ساحل العاج أول مضيف للبطولة يبلغ النهائي منذ نيل مصر لها في 2006، ويطارد اللقب الثالث في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز في 1992 و2015.

طريق نيجيريا للنهائي

دور المجموعات

نيجيريا ضد غينيا الاستوائية: 1-1.

نيجيريا ضد ساحل العاج: 1-صفر.

نيجريا ضد غينيا بيساو: 1-صفر.

دور الـ16

نيجيريا ضد الكاميرون: 2-صفر.

ربع النهائي

نيجيريا ضد أنغولا: 1-صفر.

نصف النهائي

نيجيريا ضد جنوب أفريقيا: ركلات الترجيح (4-2)، (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1). وفازت نيجريا باللقب القاري 3 مرات، كان آخرها في 2013.

المواجهات التاريخية بين المنتخبين

تلتقي نيجيريا وساحل العاج للمرة الثامنة في كأس الأمم الأفريقية (3 انتصارات لنيجيريا، واثنان لساحل العاج، وتعادلان) بحسب موقع أوبتا.

وفي آخر 5 مواجهات جاءت النتائج على النحو التالي:

يناير/كانون الثاني 2024: فازت نيجيريا على ساحل العاج 1-صفر.

فبراير/شباط 2013: فازت نيجيريا على ساحل العاج 2-1.

يناير/كانون الثاني 2008: فازت ساحل العاج على نيجيريا 1-صفر.

فبراير/شباط: 2006: فازت ساحل العاج على نيجيريا 1-صفر.

يناير/كانون الثاني: 2002 تعادل الفريقان 1-1.

سجل ساحل العاج في كأس أفريقيا

ظهرت ساحل العاج 24 مرة في كأس أمم أفريقيا في أعوام 1965 و1968و1970 و1974 و1980 و1984 و1986 و1988 و1990 و1992 و1994 و1996 و1998 و2000 و2002 و2006 و2008 و2010 و2012 و2013 و2015 و2017 و2019 و2023.

أفضل نتيجة: الفوز باللقب في 1992 و2015.

الفوز باللقب في 1992 و2015. تصنيف الفيفا في ديسمبر/كانون الأول 2023 هو 49.

سجل نيجيريا في كأس أفريقيا

ظهرت نيجيريا 19 مرة بكأس أمم أفريقيا في أعوام 1963 و1976 و1978 و1980 و1982 و1984 و1988 و1990 و1992 و1994 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2013 و2019 و2021.

أفضل نتيجة: الفوز باللقب في 1980 و1994 و2013.

الفوز باللقب في 1980 و1994 و2013. تصنيف الفيفا في ديسمبر كانون الأول 2023 هو 42.

حكم مباراة نهائي كأس أفريقيا

عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الدولي الموريتاني دحان بيده لإدارة مباراة نهائي كأس أفريقيا بين ساحل العاج ونيجيريا يوم الأحد 11 فبراير/شباط على ملعب الحسن واتارا.