شاهد.. منتخب فلسطين يحظى باستقبال حار في جنوب أفريقيا

حظيت بعثة منتخب فلسطين لكرة القدم باستقبال حار من جماهير جنوب أفريقيا لدى وصولها إلى كيب تاون -فجر الجمعة- تمهيدا لخوض مباراتين وديتين.

ونشر اتحاد كرة القدم الفلسطيني على صفحته مقاطع فيديو للاستقبال جماهير جنوب أفريقيا لهم بالأعلام والهتافات وعلق قائلا: "بهتافات الحرية لفلسطين وغزة، مواطنون من جنوب أفريقيا يستقبلون المنتخب الوطني في كيب تاون".

ويظهر حشد من مواطني جنوب أفريقيا يحملون الأعلام الفلسطينية وأعلام بلادهم هاتفين بشعارات مناصرة للقضية الفلسطينية من بينها الحرية لفلسطين.

كما نشر الاتحاد صورا كتب عليها: "وصول لاعبي منتخب الفدائي (الفلسطيني) إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا لخوض مباراتين وديتين (بدون مزيد من التفاصيل)، وقد حظي باستقبال حار دعما لفلسطين".

وودع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في وقت سابق كأس الأمم الآسيوية عقب خسارة أمام قطر بهدفين مقابل هدف، في مباراة دور الـ16 من البطولة التي تختم منافساتها غدا السبت بقمة المباراة النهائية بين قطر حاملة اللقب والأردن على ملعب لوسيل المونديالي.

Arrival of the Palestinian National Football Team in Cape Town earlier today ⚽ 🇵🇸 🇿🇦

Thank you South Africa 🙏🏽#Gaza #GazaUnderAttack #FreePalestine #Palestine #SouthAfrica pic.twitter.com/3JSdrXLsOd

— Embassy of the State of Palestine – South Africa (@PalEmbassyZa) February 8, 2024