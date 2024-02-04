بسبب أخطائه بمواجهة السنغال وساحل العاج.. "كاف" يستبعد حكما من كأس أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استبعاد الحكم الغابوني بيير آتشو من بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب أخطاء تحكيمية ارتكبها خلال مباراة ساحل العاج والسنغال في ثمن نهائي البطولة القارية.

وصدر القرار من الهيئة الإدارية التابعة للكاف بعد الشكوى التي تقدم بها منتخبا ساحل العاج والسنغال ضده.

وتميزت المباراة -التي انتهت بفوز الأفيال بركلات الترجيح- بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل أدت إلى عدم إدراج آتشو في قائمة الحكام للمراحل اللاحقة من البطولة.

كوت ديفوار المستضيفة تبلغ ربع النهائي بفوزها على السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال_كوت_ديفوار#TotalEnergiesAFCON2023 | #SENCIV pic.twitter.com/yMdH3Rxb46 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024

ورفض الحكم الغابوني منح بطاقة حمراء لساديو ماني مهاجم منتخب السنغال في بداية المباراة بعد تدخله بشكل عنيف للغاية على منافسه، ولم يطلب النصيحة أو المشورة من تقنية الفيديو المساعد (فار).

أما السبب الثاني وراء استبعاد الحكم فيعود إلى عدم منحه ضربة جزاء صحيحة إلى إسماعيل سار نجم منتخب السنغال الذي تعرض للعرقلة بشكل واضح من أحد لاعبي ساحل العاج ورفضه استشارة حكم الفيديو المساعد.

وسبق للحكم نفسه أن ارتكب مجموعة من الأخطاء الفادحة في حق نادي الوداد الرياضي المغربي خلال اللقاء الذي جمعه بضيفه نادي سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.