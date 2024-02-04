الحارس تصدى لـ4 ركلات ترجيح.. جنوب أفريقيا تواجه نيجيريا بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

أكمل منتخب جنوب أفريقيا عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على الرأس الأخضر بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي قبل أن يحسم منتخب "بافانا بافان" تأهله بالفوز 1-2 بركلات الترجيح بفضل تألق حارس مرماه رونوين ويليامز الذي تصدى لـ4 ركلات.

وكادت الرأس الأخضر أن تخطف الفوز والتأهل إلى قبل النهائي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من البديل جيلسون تافاريس من وضع انفراد، لكن رونوين ويليامز حارس جنوب أفريقيا تصدى للتسديدة ببراعة لترتطم في القائم وتعود إلى يده.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الأول الإضافي تصدى فوزينيا حارس وقائد الرأس الأخضر لتسديدة من مدى قريب عبر البديل ميهلالي مايامبيلا.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى مواجهة نيجيريا يوم الأربعاء القادم.

وفي اليوم نفسه سيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمام ساحل العاج الذي فاز على مالي بنتيجة 1-2 أمس السبت.