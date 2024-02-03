الحارس برشم بطل المباراة.. قطر تهزم أوزبكستان وتواجه إيران في نصف نهائي كأس آسيا
تصدى مشعل برشم لـ3 ركلات ترجيح ليمنح حاملة اللقب قطر بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بالفوز 3-2 على أوزبكستان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي -اليوم السبت- على ملعب "البيت" بالتعادل 1-1.
وتقدمت قطر في الدقيقة 27 بعد أن سجل أوتكير يوسوبوف حارس أوزبكستان هدفا بالخطأ في مرماه، إثر تمريرة عرضية من حسن الهيدوس قائد أصحاب الأرض.
وأظهرت أوزبكستان وجها مغايرا في الشوط الثاني، وسيطرت بشكل أكبر على الكرة، وهدّدت مرمى مشعل برشم في أكثر من مناسبة، حتى جاءت الدقيقة 58 ليسجل أوديلجون حمروبيكوف هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
الحارس برشم بطل المباراة.. قطر تهزم أوزبكستان وتواجه إيران في نصف نهائي كأس آسياhttps://t.co/Nnp1EhoNGd pic.twitter.com/L074HfgHdP
— الجزيرة نت رياضة (@AJASports) February 3, 2024
وتلعب قطر في قبل النهائي أمام إيران يوم الأربعاء القادم.
شاهد ركلات الترجيح من مباراة قطر وأوزبكستان (3-2)
🇶🇦⚽️ قطر تتأهل لنصف نهائي كأس آسيا قطر 2023 #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_أوزبكستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/gHTKQbz6v3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
⚽️🔥 حسن الهيدوس يفتتح التسجيل لمنتخب قطر#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_أوزباكستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/C0qzgCAyfx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
⚽️🥅 منتخب أوزبكستان يدرك التعادل عن طريق أوديلجون حمروبيكوف#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_أوزبكستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/gkkH69ikX6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024