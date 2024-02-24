كبوة البايرن.. توخيل: لست المشكلة وناغلسمان: النادي يفتقد الصبر

تحدث الألمانيان توماس توخيل (المدرب الحالي لفريق بايرن ميونخ) ويوليان ناغلسمان (المدير الفني للمنتخب) عن وضعية هذا النادي البافاري (بطل الدوري) وأسباب تراجع مستواه الفترة الأخيرة.

ويحتل البايرن بطل آخر 11 موسما، وصاحب المركز الثاني في الترتيب هذا الموسم بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن.

وقال توخيل -الجمعة- إنه ليس المسؤول الوحيد عن تراجع مستوى فريقه، وإنه يأمل أن يكون قرار النادي إنهاء العلاقة معه نهاية الموسم الحالي محررا له وللاعبيه فيما تبقى من الموسم.

وقرر البايرن -مطلع الأسبوع- رحيل توخيل نهاية الموسم على الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2025 بعد خسارة الفريق 3 مباريات على التوالي في جميع البطولات.

ووودع الفريق كأس ألمانيا هذا الموسم أمام ساربروكن من الدرجة الثالثة، وخسر مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا صفر-1 أمام لاتسيو الإيطالي الأسبوع الماضي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ -السبت- بالدوري "لا يهم ما إذا كنت أتفهم قرار النادي أو ما إذا كنت سعيدا به.. الوضوح يجلب الحرية للمدرب في كيفية التصرف. لن يكون عليك التفكير في تبعات طويلة الأمد لاختياراتك. يمكنك أن تكون أكثر تهورا قليلا".

وأضاف "لم أشعر أبدا أننا كطاقم تدريبي توقفنا عن التواصل مع الفريق. لدينا تناقض بين التدريبات والمباريات والمدرب مسؤول.. لا أعتقد أنني المشكلة الوحيدة لكن أتحمل مسؤوليتي. لست راضيا عن الطريقة التي نلعب بها ولم أكن سعيدا لبعض الوقت".

وتولى توخيل تدريب البايرن في مارس/آذار 2023 بعد رحيل ناغلسمان، وكانت التوقعات عالية لكنه عانى من بداية متقلبة إذ ودع فريقه كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا قبل خطف لقب الدوري من بوروسيا دورتموند بالجولة الأخيرة من الموسم.

قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء التعاقد في 30 يونيو 2024 والذي كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2025. وجاء هذا القرار بعد محادثة ودية بين الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن وتوماس توخيل.#البايرن pic.twitter.com/rzPMnyPgSM — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 21, 2024

"بايرن لا يمنح الوقت الكافي للمدربين"

قال ناغلسمان المدير الفني السابق للبايرن -لمجلة "دير شبيغل" في مقابلة نشرت الجمعة- إن الفريق بحاجة للمزيد من الصبر، مستشهدا بأمثلة من المدربين الذين احتاجوا لبعض الوقت لتطوير فرقهم مثل يورغن كلوب وبيب غوارديولا.

وقال أيضا "تعاقدت مع بايرن ميونخ بشرط أن أقوم بتغيير الأمور".

وأضاف "هناك أندية تمنحك الوقت. يورغن كلوب وجد في ليفربول 5 أعوام قبل أن يعود الفريق للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى. غوارديولا قاد مانشستر سيتي للقب دوري أبطال أوروبا بعد 7 أعوام. المدربون في بايرن ميونخ لا يحصلون على الكثير من الوقت لتطوير الأمور".

وتعاقد ناغلسمان (36 عاما) لتدريب البايرن صيف 2021 قادما من لايبزيغ بعقد مدته 5 أعوام. ولكنه اضطر للرحيل بنهاية مارس/آذار 2023 لأن مسؤولي النادي كانوا يخشون على ضياع أهداف الموسم.

لماذا تمت اقالتك بوقت مبكر في بايرن؟ جوليان ناغلسمان: أهدرنا تقدما بتسع نقاط على بوروسيا دورتموند في ذلك الوقت. مع توماس توخيل، كان مدرب آخر متاحا على الفور. وهذه هي الطريقة التي يحدث بها. وقعت عقدًا لمدة خمس سنوات مع بايرن ميونخ، كان يجب عليك بناء شيء مع النادي. ما الذي حدث… pic.twitter.com/HLnFwjpJfw — شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) February 23, 2024

ومنذ رحيل غوارديولا لتدريب مانشستر سيتي عام 2016 بعد انتهاء عقده الذي كان ممتدا لـ3 أعوام، تولى 7 مدربين تدريب بايرن ميونخ.

واشتكى ناغلسمان، الذي سيكون مستقبله مفتوحا عندما ينتهي تعاقده بعد بطولة أمم أوروبا، من قلة الانفتاح في مجال كرة القدم.

وقال "ما يتم نشره للعالم الخارجي بعد الانفصال عن أي ناد لا علاقة له بالواقع إلى حد كبير. ولكن هكذا يتم الأمر في كرة القدم، وهذا ما سيكون عليه الوضع في الـ30 عاما المقبلة".

وأضاف "لن يفيد أيضا لو كانت علاقتك جيدة بصناع القرار. ناقشنا كيف سنتعامل مع أسوأ سيناريو يحدث. ولكن بعدها، سار كل شيء بشكل مختلف".