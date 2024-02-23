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جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro League
الهلال سيلاقي النصر في كلاسيكو سعودي منتظر في ربع نهائي ناري بدوري أبطال آسيا (غيتي)
23/2/2024-|آخر تحديث: 23/2/202403:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)

اتضحت صورة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مواجهات الدور ثمن النهائي بتأهل 4 فرق عربية، بينها 3 سعودية والعين الإماراتي لدور الثمانية من البطولة القارية الأقوى على مستوى الأندية.

وسيطرت الفرق العربية على ربع نهائي منطقة الغرب:

  • الهلال السعودي (حامل اللقب 4 مرات وهو رقم قياسي).
  • الاتحاد السعودي (فاز باللقب مرتين).
  • النصر (وصل للنهائي مرة واحدة عام 1995).
  • العين الإماراتي (فاز باللقب مرة واحدة).

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي منطقة الشرق فهي:

  • جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي (فاز باللقب مرتين).
  • أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (فاز باللقب مرتين).
  • شاندونغ تايشان الصيني.
  • يوكوهاما إف مارينوس الياباني (وصل للنهائي مرة واحدة عام 1990).

مباريات ربع النهائي:

مواجهات الذهاب

  • الاثنين 4 مارس/آذار: العين (الإمارات) x النصر (السعودية).

الثلاثاء 5 مارس/آذار

  • جيونبك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) x أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية).
  • الهلال (السعودية) x الاتحاد (السعودية).

الأربعاء 6 مارس/آذار:

  • شاندونغ تايشان (الصين) x يوكوهاما إف مارينوس (اليابان).

مواجهات الإياب

الاثنين 11 مارس/آذار: 

  • النصر (السعودية) x العين (الإمارات).

الثلاثاء 12 مارس/آذار:

  • الاتحاد (السعودية) x الهلال (السعودية).
  • أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) x جيونبك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

الأربعاء 13 مارس/آذار:

  • يوكوهاما إف مارينوس (اليابان) x شاندونغ تايشان (الصين).
المصدر : الجزيرة