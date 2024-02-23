جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

اتضحت صورة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مواجهات الدور ثمن النهائي بتأهل 4 فرق عربية، بينها 3 سعودية والعين الإماراتي لدور الثمانية من البطولة القارية الأقوى على مستوى الأندية.

وسيطرت الفرق العربية على ربع نهائي منطقة الغرب:

الهلال السعودي (حامل اللقب 4 مرات وهو رقم قياسي).

الاتحاد السعودي (فاز باللقب مرتين).

النصر (وصل للنهائي مرة واحدة عام 1995).

العين الإماراتي (فاز باللقب مرة واحدة).

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي منطقة الشرق فهي:

جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي (فاز باللقب مرتين).

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (فاز باللقب مرتين).

شاندونغ تايشان الصيني.

يوكوهاما إف مارينوس الياباني (وصل للنهائي مرة واحدة عام 1990).

The final 8️⃣ of the #ACL is set! Here are your Quarter-Finalists 👏 pic.twitter.com/y05jiCmwaS — #ACL (@TheAFCCL) February 22, 2024

مباريات ربع النهائي:

مواجهات الذهاب

الاثنين 4 مارس/آذار: العين (الإمارات) x النصر (السعودية).

الثلاثاء 5 مارس/آذار

جيونبك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) x أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية).

الهلال (السعودية) x الاتحاد (السعودية).

الأربعاء 6 مارس/آذار:

شاندونغ تايشان (الصين) x يوكوهاما إف مارينوس (اليابان).

مواجهات الإياب

الاثنين 11 مارس/آذار:

النصر (السعودية) x العين (الإمارات).

الثلاثاء 12 مارس/آذار:

الاتحاد (السعودية) x الهلال (السعودية).

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) x جيونبك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

الأربعاء 13 مارس/آذار: