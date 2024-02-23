جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم
23/2/2024-|آخر تحديث: 23/2/202403:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)
اتضحت صورة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مواجهات الدور ثمن النهائي بتأهل 4 فرق عربية، بينها 3 سعودية والعين الإماراتي لدور الثمانية من البطولة القارية الأقوى على مستوى الأندية.
وسيطرت الفرق العربية على ربع نهائي منطقة الغرب:
- الهلال السعودي (حامل اللقب 4 مرات وهو رقم قياسي).
- الاتحاد السعودي (فاز باللقب مرتين).
- النصر (وصل للنهائي مرة واحدة عام 1995).
- العين الإماراتي (فاز باللقب مرة واحدة).
أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي منطقة الشرق فهي:
- جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي (فاز باللقب مرتين).
- أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (فاز باللقب مرتين).
- شاندونغ تايشان الصيني.
- يوكوهاما إف مارينوس الياباني (وصل للنهائي مرة واحدة عام 1990).
The final 8️⃣ of the #ACL is set!
Here are your Quarter-Finalists 👏 pic.twitter.com/y05jiCmwaS
— #ACL (@TheAFCCL) February 22, 2024
مباريات ربع النهائي:
مواجهات الذهاب
- الاثنين 4 مارس/آذار: العين (الإمارات) x النصر (السعودية).
الثلاثاء 5 مارس/آذار
- جيونبك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) x أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية).
- الهلال (السعودية) x الاتحاد (السعودية).
الأربعاء 6 مارس/آذار:
- شاندونغ تايشان (الصين) x يوكوهاما إف مارينوس (اليابان).
مواجهات الإياب
الاثنين 11 مارس/آذار:
- النصر (السعودية) x العين (الإمارات).
الثلاثاء 12 مارس/آذار:
- الاتحاد (السعودية) x الهلال (السعودية).
- أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) x جيونبك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).
الأربعاء 13 مارس/آذار:
- يوكوهاما إف مارينوس (اليابان) x شاندونغ تايشان (الصين).
المصدر : الجزيرة