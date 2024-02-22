رياضة|ألمانيا

كروس يكشف سبب تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي

BELFAST, NORTHERN IRELAND - OCTOBER 05: Toni Kroos of Germany gives a thumbs up to the German fans after the FIFA 2018 World Cup Qualifier between Northern Ireland and Germany at Windsor Park on October 5, 2017 in Belfast, Northern Ireland. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)
توني كروس اعتزل اللعب مع منتخب ألمانيا صيف 2021 (غيتي)
22/2/2024

أعلن لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس -اليوم الخميس- تراجعه عن قرار اعتزاله الدولي مع منتخب ألمانيا، معبرا عن جهوزيته لحمل ألوان "المانشافت" بدءا من مارس/آذار المقبل.

وكتب كروس في حسابه على موقع إنستغرام "سألعب مع ألمانيا مرّة أخرى بدءا من مارس/آذار المقبل، لماذا؟ لأن المدرّب الوطني طلب مني ذلك. أنا متأكد أن هذا الفريق بمقدوره القيام بأمور مميزة في كأس أوروبا".

وكان لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فتح الشهر الماضي إمكانية عودته إلى صفوف ألمانيا "أنا بصدد التفكير في المنتخب الوطني. هناك إمكانية، نعم، لكننا سنرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للتمديد (مع ريال مدريد). في الوقت الحالي، لا أعرف".

وتطرق مدرّب المنتخب يوليان ناغلسمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى إمكانية استدعاء لاعب الوسط البالغ من العمر (34 عاما) والذي اعتزل اللعب الدولي بعد كأس أوروبا صيف 2021، في أفق الاستفادة من خبراته في كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.

ومنذ انضمامه للمانشافت في الثالث من مارس/آذار 2010، خاض كروس البالغ (34 عاما)، 106 مبارايات دولية، وسجل 17 هدفا، وقام بـ19 تمريرة حاسمة.

ورأى مدرّبه الإيطالي في النادي الملكي كارلو أنشيلوتي أن عودة كروس للمشاركة في كأس أوروبا "يمكن أن تعمل بشكل جيد".

وأضاف "أداؤه هذا الموسم رائع بكل بساطة. إنه يظهر جودته دائما. لا يعاني من تراجع في مستواه، ولا يتألق ويتراجع. إنه لاعب يجب أن ينهي مسيرته على أعلى مستوى".

يحمل كروس ألوان ريال مدريد منذ 2014 قادما من بايرن ميونخ، وأحرز مع الفريق الملكي الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

المصدر : الفرنسية