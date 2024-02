كروس يكشف سبب تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي

أعلن لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس -اليوم الخميس- تراجعه عن قرار اعتزاله الدولي مع منتخب ألمانيا، معبرا عن جهوزيته لحمل ألوان "المانشافت" بدءا من مارس/آذار المقبل.

وكتب كروس في حسابه على موقع إنستغرام "سألعب مع ألمانيا مرّة أخرى بدءا من مارس/آذار المقبل، لماذا؟ لأن المدرّب الوطني طلب مني ذلك. أنا متأكد أن هذا الفريق بمقدوره القيام بأمور مميزة في كأس أوروبا".

وكان لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فتح الشهر الماضي إمكانية عودته إلى صفوف ألمانيا "أنا بصدد التفكير في المنتخب الوطني. هناك إمكانية، نعم، لكننا سنرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للتمديد (مع ريال مدريد). في الوقت الحالي، لا أعرف".

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2024