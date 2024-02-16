كلوب مدرب الشهر بالبريميرليغ للمرة العاشرة

فاز الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، أن كلوب حصل على الجائزة للمرة العاشرة في مسيرته بالبطولة العريقة، والأولى منذ مايو/أيار 2021.

وأضاف موقع الرابطة أن كلوب تساوى مع الأسكتلندي ديفيد مويس، مدرب ويستهام يونايتد الحالي، في عدد مرات الفوز بالجائزة.

وكان ليفربول بقيادة كلوب الفريق الوحيد في الدوري الممتاز الذي لعب 3 مباريات وفاز بها جميعا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الشهر الذي أعلن فيه أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وخلال الشهر الماضي، تغلب ليفربول على كل من نيوكاسل يونايتد وبورنموث وتشلسي، علما بأنه سجل 4 أهداف في كل فوز، ليحتفظ بصدارة جدول ترتيب المسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويحمل الفوز على تشلسي ذكرى خاصة بالنسبة لكلوب، حيث بات من خلاله سابع مدرب في تاريخ البريميرليغ يصل إلى 200 انتصار، مع تحقيق هذا الرقم خلال ثاني أقل عدد من المباريات، وفقا لموقع الرابطة.

وتفوق كلوب على باقي المرشحين للحصول على الجائزة، ومن بينهم كل من ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، وروب إدواردز (لوتون تاون)، وبيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، وذلك بعد حصوله على أكبر عدد من أصوات الجماهير وكذلك لجنة خبراء كرة القدم.