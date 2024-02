كلوب مدرب الشهر بالبريميرليغ للمرة العاشرة

فاز الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، أن كلوب حصل على الجائزة للمرة العاشرة في مسيرته بالبطولة العريقة، والأولى منذ مايو/أيار 2021.

وأضاف موقع الرابطة أن كلوب تساوى مع الأسكتلندي ديفيد مويس، مدرب ويستهام يونايتد الحالي، في عدد مرات الفوز بالجائزة.

