شعار كأس آسيا 2023
رياضة

وزير الرياضة والشباب القطري: نسعى لاستضافة كأس العرب مجددا وقادرون على استضافة الأولمبياد

الشيخ حمد المصدر: اللجنة المنظمة لكأس آسيا
وزير الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (الجزيرة)
15/2/2024

عبّرت قطر عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرة ثانية على التوالي في ديسمبر/كانون الأول 2025، حسب ما كشف وزير الشباب والرياضة أمس الأربعاء، الذي أكد قدرة بلاده على استضافة الأولمبياد.

وكانت قطر استضافت النسخة الماضية في ديسمبر/كانون الأول 2021 بمشاركة 16 منتخبا عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في نسخة مصغّرة لمونديال 2022.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب القطري في مقابلة مع قناة بي إن سبورتس "نسعى لاستضافة نسخة جديدة من كأس العرب شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة لقدم فيفا، والاتحاد العربي ودولة قطر أعلنت رغبتها في الاستضافة".

وأضاف "نأمل بالتنسيق مع فيفا أن يكون القرار سريعا؛ لأن المنطقة تحتاج مثل هذه البطولات. اللعب تحت مظلة فيفا أحد أهم اسباب نجاحها، وتكون الدول متحمسة للمشاركة".

وتابع وزير الرياضة والشباب "النجاحات التي حققتها قطر في استضافة أكبر الأحداث الرياضية تجعلها قادرة على استضافة الأولمبياد".

وبيّن الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم القطري "منتخبنا الوطني اكتسح كل الجوائز الجماعية والفردية في كأس آسيا 2023 ووصل إلى المباراة 14 دون خسارة في النهائيات القارية، وهذا ما يؤكد أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".

وبعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخبا، وكانت البطولة الأنجح في التاريخ حسب فيفا، وكأس آسيا التي اختتمت السبت الماضي بإحراز "العنابي" اللقب مرة ثانية على التوالي.

المصدر : وكالات