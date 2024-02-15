وزير الرياضة والشباب القطري: نسعى لاستضافة كأس العرب مجددا وقادرون على استضافة الأولمبياد

عبّرت قطر عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرة ثانية على التوالي في ديسمبر/كانون الأول 2025، حسب ما كشف وزير الشباب والرياضة أمس الأربعاء، الذي أكد قدرة بلاده على استضافة الأولمبياد.

وكانت قطر استضافت النسخة الماضية في ديسمبر/كانون الأول 2021 بمشاركة 16 منتخبا عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في نسخة مصغّرة لمونديال 2022.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب القطري في مقابلة مع قناة بي إن سبورتس "نسعى لاستضافة نسخة جديدة من كأس العرب شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة لقدم فيفا، والاتحاد العربي ودولة قطر أعلنت رغبتها في الاستضافة".

وزير الرياضة والشباب: نسعى لاستضافة نسخة جديدة من #كأس_العرب شهر ديسمبر 2025 تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة لقدم #فيفا والاتحاد العربي ودولة #قطر أعلنت رغبتها في الاستضافة #قنا_رياضي pic.twitter.com/P93mI6dLnP — قنا الرياضي (@QNA_Sports) February 14, 2024

وأضاف "نأمل بالتنسيق مع فيفا أن يكون القرار سريعا؛ لأن المنطقة تحتاج مثل هذه البطولات. اللعب تحت مظلة فيفا أحد أهم اسباب نجاحها، وتكون الدول متحمسة للمشاركة".

وتابع وزير الرياضة والشباب "النجاحات التي حققتها قطر في استضافة أكبر الأحداث الرياضية تجعلها قادرة على استضافة الأولمبياد".

وزير الرياضة والشباب: النجاحات التي حققتها دولة #قطر في استضافة أكبر الأحداث الرياضية تجعلها قادرة على استضافة الأولمبياد #قنا_رياضي pic.twitter.com/6YpsgwNdzQ — قنا الرياضي (@QNA_Sports) February 14, 2024

وبيّن الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم القطري "منتخبنا الوطني اكتسح كل الجوائز الجماعية والفردية في كأس آسيا 2023 ووصل إلى المباراة 14 دون خسارة في النهائيات القارية، وهذا ما يؤكد أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".

وبعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخبا، وكانت البطولة الأنجح في التاريخ حسب فيفا، وكأس آسيا التي اختتمت السبت الماضي بإحراز "العنابي" اللقب مرة ثانية على التوالي.