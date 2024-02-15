شاهد.. سان جيرمان يهزم سوسيداد ولاتسيو يصعق بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا

هزم باريس سان جيرمان ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد فيما صعق لاتسيو ضيفه بايرن ميونيخ بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنح المهاجم كيليان مبابي والشاب برادلي باركولا الافضلية للفريق الباريسي على الفريق الإسباني في أول مواجهة على الإطلاق بينهما. وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 58، قبل أن يضيف باركولا (21) عاماً الثاني في الدقيقة 70.

وبدد الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان الذي انتهى مشواره عند ثمن النهائي في الموسمين الماضيين الشكوك حول امكانية مشاركة مبابي اساسياً، بعدما غاب عن مباراة فريقه الاخيرة في الدوري لاصابة في كاحله، بعدما دفع به إلى جانب الثنائي عثمان ديمبيليه وباركولا. وتقام مباراة الإياب في 5 الشهر المقبل.

ويبدو أن سان جرمان سيتخلص من عقدة الارقام التي لا تميل لصالحه حيث اقصي في خلال 5 من مواجهاته الست الاخيرة أمام أندية اسبانية في دور خروج المغلوب في المسابقة القارية الأم، علما انه لم يتأهل سوى مرة واحدة وكانت أمام برشلونة في ثمن نهائي موسم 2020-2021.

في المقابل، افتقد سوسييداد للعديد من عناصره الاساسية، ابرزهم ميكيل أويارسابال المصاب في قدمه.

صفعة جديدة

وفي ملعب "الأولمبيكو" بروما، مُني بايرن ميونخ بصفعة جديدة في غضون أقل من أسبوع بعد سقوطه على أرض لاتسيو بهدف نظيف، في مباراة أكملها منقوصاً منذ منتصف الشوط الثاني.

وخاض بايرن المباراة بمعنويات مهزوزة، بعد هزيمة مذلّة السبت أمام متصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

ويبحث بايرن عن الصمود في البطولة القارية الأولى التي أحرزها 6 مرات آخرها 2020، بعد انتهاء مشواره في الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الثالثة، في وقت يخاطر بأن ينهي الموسم من دون ألقاب لأول مرة منذ 2012.

وكان المنعطف في المباراة طرد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو، مع احتساب ركلة جزاء ترجمها ببرودة أعصاب المهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي (69).

وصمد لاتسيو الذي اهتزت شباكه مرة واحدة على أرضه في دور المجموعات، وأوصل المباراة إلى برّ الأمان بانتظار لقاء الإياب.