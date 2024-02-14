ريال مدريد يهزم لايبزيغ وفوز مريح لمانشستر سيتي على كوبنهاغن بثمن نهائي دوري الأبطال

عانى ريال مدريد الإسباني ليهزم مضيفه لايبزيغ الألماني بهدف نظيف، في حين حقق مانشستر سيتي فوزا مريحا على مضيفه كوبنهاغن 3-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي ألمانيا، سجل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 بعد مجهود فردي رائع، إذ استطاع أن يراوغ أكثر من لاعب ويسدد الكرة بعيدا عن متناول حارس الفريق الألماني.

ويدين الفريق الملكي لحارسه الأوكراني أندري لونين -الذي كان نجم المباراة- في الفوز، بعدما تصدى لأكثر من كرة خطرة، وساهمت هذه التصديات في انتصار ثمين لحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بهذه المسابقة القارية الأم (14 لقبا).

ويلتقي الفريقان مجددا في الإياب على ملعب "البرنابيو" في السادس من مارس/آذار المقبل.

وفي الدانمارك، تقدم مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاغن بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 10، ثم أدرك ماغنوس ماتسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34، قبل أن يسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 45، واختتم فيل فودين الثلاثية في الدقيقة 92.

ويعزز هذا الفوز من فرص الفريق الإنجليزي في التأهل لدور الثمانية ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي عندما يلتقي الفريقان مجددا في ملعب الاتحاد في السادس من مارس/آذار المقبل.

خطأ فادح من إيدرسون استغله ماغنوس ماتسون واطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء تثمر عن هدف رائع في شباك مانشستر سيتي 🤯⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي | #كوبنهاغن pic.twitter.com/d0Ek8NYJn9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2024