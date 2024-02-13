عشرات آلاف الدولارات وفِلل.. مكافآت مجزية للاعبي ومدرب ساحل العاج أبطال أفريقيا

حصل لاعبو ساحل العاج ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية مجزية وفيلات خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت على أرضهم.

وتغلب منتخب "الفيلة" على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية الأحد حاصدا اللقب القاري للمرة الثالثة.

وحصل كل فرد من أفراد الفريق على 50 مليون فرنك أفريقي (82 ألفا و152 دولارا) وفيلّا بنفس القيمة.

في المقابل، حصل المدرب فاييه على 100 مليون فرنك أفريقي لقيامه بتغيير لافت بعد أن حل بدلا من الفرنسي جان-لوي غاسيه المقال من منصبه في منتصف البطولة بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية.

وقال الرئيس العاجي الحسن واتارا "جلبتم السعادة لجميع العاجيين". كما منح جميع اللاعبين الوسام الوطني، وهو أعلى وسام في البلاد.

وخرجت الآلاف من جماهير كوت ديفوار إلى شوارع العاصمة أبيدجان -أمس الاثنين- للاحتفال بفوز منتخبها بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأطلقت الجماهير الصافرات والأبواق مع ترديد الهتافات والغناء، فيما نزل الركاب من الحافلات قرب ملعب "فيليكس بواني" من أجل الوصول في الوقت المناسب للاحتفال بموكب الفريق عبر المدينة.

ونجح منتخب "الأفيال" في التتويج باللقب بعد الفوز على نيجيريا 2-1 -أمس الأحد- ليتوج الفريق باللقب للمرة الثالثة بعد أن حصل عليه سابقا في نسختي 1992 و2015، وبدأت الاحتفالات الكبيرة طوال الليل في أبيدجان وغيرها من المدن.

وأصبح إيميريس فايي أول مدرب في تاريخ البطولة يتوج باللقب بدون أن يتولى قيادة الفريق الفائز منذ بداية المسابقة.