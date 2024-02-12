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ساحل العاج تهزم نيجيريا وتتوج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة

ساحل العاج استحقت الفوز بالمباراة والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق (الفرنسية)
12/2/2024-|آخر تحديث: 12/2/202402:07 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أكمل منتخب ساحل العاج عودته التاريخية لينال لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.

وقلبت ساحل العاج تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونغ قائد نيجيريا في الشوط الأول، وسجلت هدفين في الشوط الثاني عن طريق فرانك كيسي وسيباستيان هالير.

وحقق منتخب ساحل العاج بذلك لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2015.

وكان منتخب ساحل العاج قريبا من توديع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته صفر-4 من غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، واضطر للانتظار حتى اليوم الأخير من دور المجموعات ليصعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ويكمل طريقه حتى نيل اللقب.

 أما الجوائز الفردية في البطولة القارية، فكانت على الشكل التالي:

  • أفضل لاعب في البطولة: النيجيري ويليام تروست إيكونغ

  • هداف البطولة: إميليو نسو من غينيا الاستوائية بتسجيله 5 أهداف في 4 مباريات.https://x.com/caf_online_AR/status/1756809761645801940?s=20
  • أفضل حارس في البطولة: الجنوب أفريقي رونوين ويليامز.https://x.com/caf_online_AR/status/1756808766861783226?s=20

 

  • جائزة اللعب النظيف: منتخب جنوب أفريقيا.https://x.com/caf_online_AR/status/1756809391213322633?s=20

أفضل مدرب: إيمرس فاي مدرب ساحل العاج.

 

  • أفضل لاعب شاب: العاجي سيمون أدينغرا.

 

المصدر : وكالات