ساحل العاج تهزم نيجيريا وتتوج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة

أكمل منتخب ساحل العاج عودته التاريخية لينال لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.

وقلبت ساحل العاج تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونغ قائد نيجيريا في الشوط الأول، وسجلت هدفين في الشوط الثاني عن طريق فرانك كيسي وسيباستيان هالير.

وحقق منتخب ساحل العاج بذلك لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2015.

وكان منتخب ساحل العاج قريبا من توديع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته صفر-4 من غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، واضطر للانتظار حتى اليوم الأخير من دور المجموعات ليصعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ويكمل طريقه حتى نيل اللقب.

أما الجوائز الفردية في البطولة القارية، فكانت على الشكل التالي:

أفضل لاعب في البطولة: النيجيري ويليام تروست إيكونغ

أداء رائع على مدار البطولة 👌 ويليام إيكونج يفوز بجائزة "توتال إنيرجيز" لأفضل لاعب في #أمم_إفريقيا_2023 بعد قيادة منتخب نيجيريا إلى النهائي 🇳🇬#TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether pic.twitter.com/8Cb2PHph6P — CAF – عربي (@caf_online_AR) February 11, 2024

هداف البطولة: إميليو نسو من غينيا الاستوائية بتسجيله 5 أهداف في 4 مباريات.https://x.com/caf_online_AR/status/1756809761645801940?s=20

إميليو نسو من غينيا الاستوائية بتسجيله 5 أهداف في 4 مباريات.https://x.com/caf_online_AR/status/1756809761645801940?s=20 أفضل حارس في البطولة: الجنوب أفريقي رونوين ويليامز.https://x.com/caf_online_AR/status/1756808766861783226?s=20

جائزة اللعب النظيف: منتخب جنوب أفريقيا.https://x.com/caf_online_AR/status/1756809391213322633?s=20

أفضل مدرب: إيمرس فاي مدرب ساحل العاج.

التكتيك 💯 إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار هو أفضل مدرب في #أمم_إفريقيا_2023 بعد التتويج بالكأس الغالي 🏆#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/55LXhBmP6m — CAF – عربي (@caf_online_AR) February 11, 2024

أفضل لاعب شاب: العاجي سيمون أدينغرا.