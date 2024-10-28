حظوظ حكيمي ورحيمي وغويري للفوز بأفضل لاعب أفريقي

أثار الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024 موجة من الجدل وردود الفعل المتباينة بعد أن خلت القائمة من العديد من اللاعبين الذي لمعوا خلال العام الجاري سواء مع أنديتهم أو مع منتخباتهم.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مساء الخميس أن حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة للعام الحالي ستحتضنه مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لإحراز جائزة أفضل لاعب أفريقي 3 لاعبين عرب، هم: المغربيان سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي وأشرف حكيمي لاعب سان جيرمان الفرنسي، والجزائري أمين غويري لاعب رين الفرنسي.

كما يدخل سباق المنافسة 7 لاعبين آخرين هم: حارس مرمى جنوب أفريقيا ونادي صن داونز رونوين وليامز، والكونغولي سانشيل مبامبا من أولمبيك مرسيليا الفرنسي، والبوركينابي إدموند تابسوبا من ليفركوزن الألماني، والغيني سيرهو غيراسي مهاجم دورتموند الألماني، والنيجيريان لقمان أديمولا مهاجم أتلانتا الإيطالي وويليان تروست إيكونغ لاعب وسط باوك سالونيك اليوناني، والعاجي سيمون أدينغرا من برايتون الإنجليزي.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/6QNhYNA0Sz — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

حظوظ وافرة لحكيمي ورحيمي

توّج حكيمي بلقب الدوري والكأس في فرنسا فضلا عن برونزية أولمبياد 2024 مع المغرب، بينما أحرز رحيمي لقب دوري أبطال آسيا مع العين الإماراتي كما فاز بجائزة هداف المسابقة برصيد 13 هدفا في 13 مباراة.

كذلك توج رحيمي هدافا لدورة الألعاب الأولمبية برصيد 8 أهداف بعد أن قاد أسود الأطلس الأولمبيين إلى المركز الثالث والفوز بالبرونزية.

Vous êtes plus de quelle équipe pour le Ballon d'Or africain ? Soufiane Rahimi 🦅 ou Achraf Hakimi⚡️ ? pic.twitter.com/iNWQfWWO6T — Actu Mocro (@ActuMocro) October 26, 2024

طموح مشروع لغويري

بدوره، سيكون النجم الجزائري أمين غويري هداف نادي رين واحدا من المرشحين للفوز بالجائزة، بعد أن تألق بشكل واضح في موسم 2023ـ2025.

وسجل غويري (24 عاما) في موسمه الأول مع رين 15 هدفا.

وخلال مشواره مع المنتخب الجزائري، تألق غويري في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بعدما قاد محاربي الصحراء للتأهل إلى النهائيات محرزا 3 أهداف في صدارة هدافي بلاده.

وسيكون الثلاثي العربي في منافسة لا تبدو سهلة في ظل وجود الإيفواري سيمون أدينغرا المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا 2024، فضلا عن النيجيري لقمان أديمولا الذي قاد أتالانتا الإيطالي إلى أول تتويج قاري في تاريخه بالفوز بلقب يوروبا ليغ.

ومع منتخب نيجيريا، أسهم لقمان في التأهل لنهائي أمم أفريقيا 2024 في فبراير/شباط الماضي قبل خسارة اللقب أمام ساحل العاج.

الغيني سيرهو غيراسي مهاجم شتوتغارت (2023)، الذي انتقل الصيف الماضي إلى بروسيا دورتموند، يبدو مرشحا قويا لنيل الجائزة بعد أن قاد شتوتغارت إلى مركز الوصافة الموسم الماضي، وسجل 28 هدفا في المركز الثاني لترتيب هدافي البوندسليغا.

ورافق الإعلان عن اللاعبين العشرة المرشحين للفوز يوم 16 ديسمبر/كانون الثاني المقبل جدل كبير بعد غياب لاعبين لمعت أسماؤهم في الموسم الماضي وأبرزهم في السياق التالي:

المصري محمد صلاح (ليفربول)

لم يحقق صلاح إنجازا كبيرا في كأس أمم أفريقيا 2024 بخروج الفراعنة من دور الـ16، لكن نجمه سطع مع ليفربول خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري.

وأضاف صلاح أرقاما شخصية إلى سجلاته الرائعة في الدوري الإنجليزي، ففي أغسطس/آب الماضي أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أهدافا في مباريات الجولة الأولى برصيد 9 أهداف متفوقا على الأساطير الثلاث آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

وفي موسم 2023-2024، سجل النجم المصري 18 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، أما في بداية الموسم الجاري فقد بلغ عدد أهدافه 5 مع 5 تمريرات حاسمة في 8 مباريات.

ومع المنتخب المصري، كانت مسيرة صلاح لافتة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز في 4 مباريات متتالية وضمان التأهل إلى النهائيات.

النيجيري فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن)

قدم المهاجم الدولي النيجيري في موسم 2023-2024 مستوى لافتا مع ليفركوزن، وقاده إلى التتويج بثلاثية تاريخية، بينما بلغ نهائي يوروبا ليغ.

وسجل بونيفاس (23 عاما) في ذلك الموسم 14 هدفا كما صنع 8 أهداف في 23 مباراة، أما خلال الموسم الحالي فقد كان من الركائز المهمة في تشكيلة الإسباني تشابي ألونسو بتسجيله 5 أهداف وصناعة هدف واحد في 7 مباريات حتى الآن في البوندسليغا، كما سجل هدفين وصنع هدفا في دوري أبطال أوروبا.

الغابوني بيير إميريك أوباميانغ (القادسية السعودي)

انضم المهاجم الغابوني إلى المنتقدين للجنة اختيار المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بعد استبعاده من القائمة النهائية.

ففي 2024، لعب أوباميانغ مع أولمبيك مرسيليا وحقق أرقاما لافتة، إذ أحرز 17 هدفا في الدوري الفرنسي وهدفين في دوري أبطال أوروبا و10 أهداف في يوروبا ليغ محققا جائزة أفضل هداف في المسابقة.

وأحرز قائد منتخب الغابون جائزة أفضل لاعب في مسابقة يوروبا ليغ لموسم 2023-2024 كما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي (جائزة مارك فيفيان فوي).

السنغالي نيكولاس جاكسون (تشلسي)

كان المهاجم الدولي السنغالي أشد المنتقدين لآراء لجنة اختيار المرشحين بعدما نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة شاركها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تشير إلى استبعاده عن المنافسة، وأرفقها بعبارة "ما الذي يحدث؟".

وسجل جاكسون (23 عاما) 17 هدفًا خلال 44 مباراة خاضها مع تشلسي الموسم الماضي، بينما لم يحقق نتائج جيدة مع منتخب السنغال حيث غادر سباق "الكان 2024" من الدور ربع النهائي.

وخلال بداية الموسم الجاري، سجل جاكسون 5 أهداف وصنع 3 أخرى مع البلوز كما أسهم في تأهل منتخب أسود التيرانغا إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

المغربي إبراهيم دياز (ريال مدريد)

أسهم دياز في تألق منتخب المغرب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وتألق دياز مع الريال في موسم 2023-2024 عندما أحرز لقب الدوري الإسباني فضلا عن دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

الغاني محمد قدوس (وست هام الإنجليزي)

سجل قدوس في موسمه الأول مع وست هام 14 هدفا في كل المسابقات، أما خلال الموسم الجاري فشارك النجم الغاني في 8 مباريات وسجل هدفين في البريميرليغ.

ويعد قدوس (24 عاما) واحدا من اللاعبين الأفارقة البارزين في الدوري الإنجليزي حيث لعب مع وست هام حتى الآن 55 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

المغربي أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)

قاد أيوب الكعبي أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في مايو/أيار الماضي كما فاز بجائزتي أفضل لاعب في المسابقة وأفضل هداف برصيد 10 أهداف.

وسجل مهاجم أسود الأطلس هدف فوز أولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر ليقود أولمبياكوس إلى أول تتويج قاري في تاريخه.