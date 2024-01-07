الدوري الإيطالي.. فوز مثير ليوفنتوس وميلان يعزز مركزه الثالث ونابولي يواصل الانهيار

عزز ميلان مركزه الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه إمبولي (وصيف القاع) بثلاثية نظيفة، في المرحلة الـ19 من البطولة التي شهدت خسارة جديدة لنابولي حامل اللقب في الموسم الماضي.

وحسم ميلان النتيجة لصالحه في الشوط الأول عبر هدفي الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك (11) والفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو (31 من ركلة جزاء)، وأضاف العاجي تشاكا تراوريه الهدف الثالث (88).

وهو الفوز الثاني تواليا لميلان في الدوري والثالث في مختلف المسابقات بعدما كان سحق كالياري 4-1 في ثمن نهائي الكأس، والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.

ورفع ميلان رصيده في المركز الثالث إلى 39 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن فيورنتينا الرابع الذي خسر أمام ساسوولو بهدف نظيف، كما قلّص الفارق إلى 9 نقاط مع جاره اللدود إنتر متصدر جدول الترتيب.

وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها، عمق تورينو جراح نابولي بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في غياب هداف الأخير النيجيري فيكتور أوسيمن الذي التحق بمنتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في ساحل العاج نهاية الأسبوع المقبل.

وسجل ثلاثية تورينيو، أنتونيو سانابريا (43) والكرواتي نيكولا فلاسيتش (52) وأليساندرو بونجورنو (66).

وأكمل نابولي، أغلب الشوط الثاني بـ10 لاعبين، بعد طرد لاعبه باسكوالي مازوتشي بعد 4 دقائق من مشاركته مطلع الشوط وفي أول مباراة رسمية له مع الفريق بعد قدومه من سالرنيتانا قبل أيام فقط.

والخسارة هي الرابعة لنابولي في آخر 6 مباريات علما بأنه استعان بخدمات المدرب والتر ماتزاري منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلفا للفرنسي رودي غارسيا لتحسين وضعية الفريق.

وتابع ماتزاري المباراة من المدرجات بعد طرده خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مونتسا.

كما انتزع يوفنتوس فوزا مثيرا خارج ملعبه أمام ساليرنيتانا 2-1.

وتقدم ساليرنيتانا بهدف سجله جيوليو ماجيوري (39)، إلا أن ماجيوري لم يهنأ بهذا الهدف وغادر الملعب ببطاقة حمراء بعد تدخل عنيف في الدقيقة الـ53.

يوفنتوس يخطف فوزاً مهماً من ساليرنيتانا بنتيجة 1-2 ويستمر في مطاردة إنتر شاهد الأهداف#ساليرنيتانا_يوفنتوس | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/mosh789gth — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 7, 2024

واستغل يوفنتوس النقص العددي ونجح في إدراك التعادل بهدف سجله صامويل إلينغ جونيور (65)، وفي الوقت القاتل، انتزع دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة الـ91.

وهكذا حقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي رافعا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف إنتر ميلان في الصدارة (48 نقطة). أما ساليرنيتانا فقد تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.