اشتبك مع المغربي عموتة مدرب الأردن.. استبعاد حمزة الدردور من كأس آسيا

قرر الاتحاد الأردني استبعاد هداف المنتخب بكأس آسيا حمزة الدردور عن البطولة المقامة بقطر بعد ساعات من فوز منتخب النشامى على العراق في ثمن النهائي بسبب "مخالفته الضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب".

ودخل الحسين عموتة، مدرب المنتخب الأردني، في أزمة مع لاعبه حمزة الدردور خلال مباراة الأردن ضد العراق التي انتهت بفوز النشامى 3-2.

وبدأت المشكلة بعد نجاح مدافع الأردن يزن العرب في إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد الهدف، ذهب الدردور للاحتفال أمام دكة بدلاء المنتخب العراقي، وهو الأمر الذي رفضه عموتة، ليقوم بدفع اللاعب ويشتبك معه لفظيا، ليقوم اللاعب بالرد، قبل أن يقرر حكم المواجهة إشهار البطاقة الحمراء للاعب بعدما كشف له الحكم الرابع تفاصيل ما حدث.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 مقطع حصري .. ما لم تشاهده من قبل .. حمزة الدردور ذهب ليحتفل أمام دكة العراق بعد هدف الاردن الثاني (التعادل) وهذا ما أغضب مدرب الاردن حسين عموته حيث قام بدفعه حمزة الدردور أنفعل بشكل مرعب؛ واشتبك بالأيدي مع 3 أعضاء من الجهاز الفني ومع المدرب! pic.twitter.com/1YjgTJmOvP — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 29, 2024

ولم يشارك الدردور في مباراة العراق، وبقي على مقاعد البدلاء.

ويعتبر الدردور أحد أبرز مهاجمي منتخب الأردن والذي سجل 35 هدفا بقميص "النشامى" ويعد هدافهم في بطولات كأس آسيا برصيد 4 أهداف.

وتأهل المنتخب الأردني إلى ربع النهائي من البطولة بفوزه على العراق 3-2، ليضرب موعدا مع طاجيكستان الجمعة المقبل على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي.