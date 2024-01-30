رياضة|الأردن

اشتبك مع المغربي عموتة مدرب الأردن.. استبعاد حمزة الدردور من كأس آسيا

الاتحاد الأردني يستبعد اللاعب حمزة الدردور بي إن سبورت
حمزة الدردور لم يشارك مع منتخب الأردن في مواجهة العراق (مواقع التواصل)
30/1/2024

قرر الاتحاد الأردني استبعاد هداف المنتخب بكأس آسيا حمزة الدردور عن البطولة المقامة بقطر بعد ساعات من فوز منتخب النشامى على العراق في ثمن النهائي بسبب "مخالفته الضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب".

ودخل الحسين عموتة، مدرب المنتخب الأردني، في أزمة مع لاعبه حمزة الدردور خلال مباراة الأردن ضد العراق التي انتهت بفوز النشامى 3-2.

وبدأت المشكلة بعد نجاح مدافع الأردن يزن العرب في إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد الهدف، ذهب الدردور للاحتفال أمام دكة بدلاء المنتخب العراقي، وهو الأمر الذي رفضه عموتة، ليقوم بدفع اللاعب ويشتبك معه لفظيا، ليقوم اللاعب بالرد، قبل أن يقرر حكم المواجهة إشهار البطاقة الحمراء للاعب بعدما كشف له الحكم الرابع تفاصيل ما حدث.

ولم يشارك الدردور في مباراة العراق، وبقي على مقاعد البدلاء.

ويعتبر الدردور أحد أبرز مهاجمي منتخب الأردن والذي سجل 35 هدفا بقميص "النشامى" ويعد هدافهم في بطولات كأس آسيا برصيد 4 أهداف.

وتأهل المنتخب الأردني إلى ربع النهائي من البطولة بفوزه على العراق 3-2، ليضرب موعدا مع طاجيكستان الجمعة المقبل على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي.

المصدر : مواقع إلكترونية