رياضة|آسيا

أبرز لقطة بكأس آسيا.. مانشيني مدرب السعودية يغادر الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح

وصف تصرف مانشيتي بالـ"هروب والجبن" (الأناضول)
30/1/2024-|آخر تحديث: 30/1/202411:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)

في تصرف مفاجئ شغل الشارع الرياضي السعودي، غادر مدرب منتخب السعودية روبرتو مانشيني الملعب قبل الحسم الرسمي لركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا والتي انتهت بفوز "الشمشون" 4-2.

وانتهت المباراة بين السعودية وكوريا الجنوبية في وقتيها الأصلي والإضافي 1-1.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح وابتسم الحظ لمنتخب كوريا الجنوبية، ليلحق بركب المتأهلين إلى ربع النهائي ويواجه منتخب أستراليا.

لكن الأمر الذي حير المشجعين والمشاهدين هو مغادرة المدرب الإيطالي الملعب قبل حسم نتيجة ركلات الترجيح مما أثار التساؤلات عن السبب.

وخلفت حركة مانشيني ردود فعل مستنكرة للجمهور السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها من النجم السابق للكرة السعودية ياسر القحطاني.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن  نهاية أغسطس/آب عن تعيين مانشيني مدربا للمنتخب الأول حتى 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينار، الذي قاد الأخضر في مونديال قطر 2022.

وأفادت تقارير بأن راتب مانشيني (58 عاما) سيصل سنويا إلى 30 مليون يورو وأن هدفه سيكون الفوز بكأس آسيا والتأهل لمونديال 2026.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية