أبرز لقطة بكأس آسيا.. مانشيني مدرب السعودية يغادر الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح

في تصرف مفاجئ شغل الشارع الرياضي السعودي، غادر مدرب منتخب السعودية روبرتو مانشيني الملعب قبل الحسم الرسمي لركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا والتي انتهت بفوز "الشمشون" 4-2.

وانتهت المباراة بين السعودية وكوريا الجنوبية في وقتيها الأصلي والإضافي 1-1.

مانشيني مدرب السعودية يغادر الملعب قبل الحسم الرسمي لنتيجة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية!!! 😮 ما رأيك بتصرف المدرب الإيطالي؟ ✍️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #السعودية_كوريا_الجنوبية#AsianCup2023 pic.twitter.com/oPAcHeB9Tb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 30, 2024

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح وابتسم الحظ لمنتخب كوريا الجنوبية، ليلحق بركب المتأهلين إلى ربع النهائي ويواجه منتخب أستراليا.

لكن الأمر الذي حير المشجعين والمشاهدين هو مغادرة المدرب الإيطالي الملعب قبل حسم نتيجة ركلات الترجيح مما أثار التساؤلات عن السبب.

وخلفت حركة مانشيني ردود فعل مستنكرة للجمهور السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها من النجم السابق للكرة السعودية ياسر القحطاني.

ياسر القحطاني: لم أرى أجبن من المدرب مانشيني، هذا مدرب جبان لا يستحق أن يقود المنتخب وقد أثبت بأنه شخص غير محترم ويملك عقدة نفسية، القائد لأي مجموعة يجب أن يحمي كل من هم تحت إدارته لكنه تخلى عن اللاعبين. pic.twitter.com/8I6AzPs3W0 — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 30, 2024

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن نهاية أغسطس/آب عن تعيين مانشيني مدربا للمنتخب الأول حتى 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينار، الذي قاد الأخضر في مونديال قطر 2022.

وأفادت تقارير بأن راتب مانشيني (58 عاما) سيصل سنويا إلى 30 مليون يورو وأن هدفه سيكون الفوز بكأس آسيا والتأهل لمونديال 2026.