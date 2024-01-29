شاهد.. مشجع يطارد حكما بالبطولة الإنجليزية بسبب ركلة جزاء

شهد ملعب "فالي بارك" في لندن حادثة غريبة عندما نزل أحد مشجعي نادي بورت فايل -الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (البطولة الإنجليزية)- وبدأ في مطاردة الحكم بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق المنافس بورتسموث مساء السبت الماضي.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر المباراة، قيام حكم اللقاء كريغ هيكس باحتساب ركلة جزاء لصالح بورتسموث، وهو ما أغضب أحد مشجعي بورت فايل.

وفي مقطع تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية المشجع يركض على طول الملعب باتجاه هيكس الذي يركض في الاتجاه المعاكس بعد أن لاحظ ذلك الشخص.

Meanwhile in League One a fan chases the referee off the pitch during Port Vale vs Portsmouthpic.twitter.com/0alQUPP0tk — Troll Football Media (@Troll__Footbal) January 27, 2024

ونزل المشجع إلى أرضية الميدان، وبدأ في مطاردة الحكم داخل الملعب وأجبره على الخروج منه.

واضطر الحكم للاختباء خارج الملعب حتى تمكنت قوات الأمن من القبض على المشجع الغاضب الذي اقتحم الملعب بعد أن اضطر اللاعبون والموظفون إلى تقييده.

Stunning moment Port Vale fan chases referee Craig Hicks off the pitch during Portsmouth clash 😱 Watch the moment 👇 https://t.co/0DX1ec164B — Mail Sport (@MailSport) January 27, 2024

وعقب القبض عليه استؤنفت المباراة، واستطاع بورتسموث حسمها بهدف سجله كولبي بيشوب من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وأصدر بورت فايل بيانا في ضوء الحادث بعد المباراة مباشرة جاء فيه أن النادي يدين "تصرفات الشخص الذي دخل ميدان اللعب خلال مباراة اليوم ضد بورتسموث".

وأضاف "سنعمل مع السلطات المعنية لضمان التعامل مع الأمر وعدم التسامح مع أي فرد. نذكر جميع المشجعين بأن الدخول إلى ميدان اللعب يعد جريمة جنائية".

وقد أبقت النتيجة بورتسموث على قمة دوري الدرجة الأولى، بينما يحتل بورت فايل المركز 20 بفارق مركز واحد فقط عن منطقة الهبوط.