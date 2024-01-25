منتخبات ومواجهات ثمن نهائي كأس أمم آسيا

مع اقتراب إسدال الستار على دور المجموعات في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، ضمن 14 منتخبا التأهل إلى دور الـ16، في حين خرجت أخرى خالية الوفاض.

ونجحت 3 منتخبات في العبور إلى ثمن النهائي بتحقيق العلامة الكاملة، وهي قطر متصدرة المجموعة الأولى، والعراق في المجموعة الثانية، وإيران في المجموعة الثالثة.

وضمنت سوريا وفلسطين تأهلهما لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهما بعد حصد كل منهما 4 نقاط، ليلتحقا ببقية المنتخبات العربية المتأهلة، وهي:

السعودية

الأردن

العراق

الإمارات

في انتظار ما ستفسر عنه نتائج المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث توجد البحرين وعمان على الترتيب.

المُنتخبات المتأهلة لـدور الـ(16) في كاس آسيا حتى الآن: 🇸🇦 السعودية

🇶🇦 قـطـر

🇦🇺 استراليا

🇮🇶 العـراق

🇮🇷 إيــران

🇹🇯 طاجيكستان

🇺🇿 اوزبكستان

🇸🇾 سوريا

🇵🇸 فلسطين

🇦🇪 الامارات

🇯🇴 الأردن

🇯🇵 اليابان

🇹🇭 تايلاند

🇰🇷 كوريا الجنوبية pic.twitter.com/1Feo9xJxVm — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) January 24, 2024

المنتخبات المتأهلة مباشرة لدور الـ16

المجموعة الأولى: قطر (9 نقاط)، طاجيكستان (4 نقاط)

المجموعة الثانية: أستراليا (7 نقاط)، أوزباكستان (5 نقاط)، سوريا (4 نقاط).

المجموعة الثالثة: إيران (9 نقاط)، الإمارات (4 نقاط)، فلسطين (4 نقاط).

المجموعة الرابعة: العراق (9 نقاط)، اليابان (6 نقاط).

المجموعة الخامسة: الأردن (4 نقاط)، كوريا الجنوبية (4 نقاط).

المجموعة السادسة: السعودية (6 نقاط)، وتايلند (4 نقاط).

المنتخبات أصحاب المركز الثالث

ضمنت سوريا وفلسطين عبورهما لثمن النهائي كأفضل أصحاب مركز رابع، ويتبقى منتخبان سيتحددان الخميس مع نهاية مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.

مواجهات ثمن النهائي المرتقبة:

الأحد 28 يناير/كانون الثاني

أستراليا x ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة

طاجيكستان x الإمارات

الاثنين 29 يناير/كانون الثاني

العراق x ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة

قطر x ثالث المجموعة الخامسة أو الثالثة

الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني

أوزباكستان x ثاني المجموعة السادسة

أول المجموعة السادسة x ثاني المجموعة الخامسة

الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني