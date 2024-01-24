شاهد.. العراق يبدع ويمتع ويتأهل رفقة اليابان لثمن نهائي كأس آسيا

فاز منتخب العراق 3-2 على نظيره الفيتنامي في مواجهة مثيرة ليختتم دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم بالعلامة الكاملة، كما فازت اليابان 3-1 على إندونيسيا لتبلغ مع العراق لثمن نهائي البطولة القارية، المقامة في قطر.

وتصدر منتخب العراق المجموعة الرابعة وله 9 نقاط‭‭ ‬‬متقدما بثلاث نقاط على اليابان.

وتجمد رصيد إندونيسيا عند 3 نقاط لتنتطر موقفها من التأهل بين أفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث بعد انتهاء مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.

منح "بوي هوانغ فيت" التقدم لفيتنام، في الدقيقة الـ42، قبل أن تتلقى ضربة بطرد "كوات فان كانغ" في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لتدخله العنيف على ميرخاس دوسكي.

لكن ريبين سولاقا تعادل للعراق بضربة رأس مطلع الشوط الثاني قبل أن يستغل "أسود الرافدين" النقص العددي ويفرض سيطرته الكاملة على المباراة.

ونجح البديل أيمن حسين في قلب المباراة والنتيجة للعراق وسجل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من علي جاسم في الدقيقة الـ73.

وأهدر المهاجم حسين ركلة جزاء، احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، بعدما ارتطمت تسديدته القوية بالقائم الأيمن.

ومع ضغط العراق لتوسيع الفارق، سجل نغوين كوانغ هاي هدف التعادل لفيتنام بتسديدة من مدى قريب في الوقت بدل الضائع.

وحصل البديل يوسف أمين على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع نجح حسين في تسجيلها هذه المرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بديل الضائع.

وبتسجيله هدف فوز العراق أصبح حسين هداف كأس آسيا برصيد 5 أهداف حتى الآن.

اليابان تنتفض

سجل أياسي أويدا هدفا في كل شوط ليقود اليابان لفوز كبير على إندونيسيا وضمان بلوغ الدور التالي.

وتقدم أويدا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة قبل أن يسجل من مدى قريب بعد تمريرة منخفضة في الدقيقة 52.

وسجل جاستن هوبنر لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه ليجعل النتيجة 3-صفر قبل أن يقلص زميله ساندي والش الفارق في الوقت بدل الضائع.