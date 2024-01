دفع ثمن الخروج المبكر.. مقصلة الإقالة تطيح بمدرب منتخب غانا

دفع المدرب الأيرلندي كريس هيوتون ثمن الخروج المبكر لمنتخب غانا من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا في كرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج، عندما أقاله الاتحاد المحلي الأربعاء.

وقال الاتحاد الغاني -في بيان على موقعه الرسمي- إنه "أعفي كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بأثر فوري".

وأضاف "كما اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بحل الجهاز الفني للنجوم السوداء". وتابع "سيقدم الاتحاد الغاني في الأيام المقبلة خارطة طريق حول الاتجاه المستقبلي للنجوم السوداء".

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV

— 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 23, 2024