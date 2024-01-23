شاهد.. خربين يقرب سوريا من تأهل تاريخي لثمن نهائي كأس آسيا

سجل عمر خربين هدفا في الشوط الثاني ليقود سوريا لفوز ثمين 1-0 على الهند في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة القدم ويقرب "نسور قاسيون" من التأهل لدور ثمن نهائي البطولة القارية. اليوم الثلاثاء.

وسيطرت سوريا على المباراة وكادت تسجل في أكثر من مناسبة لولا براعة الحارس الهندي الذي تألق في إنقاذ الهجمات السورية وخاصة وفي الشوط الأول، حتى نزل خربين مع بداية الشوط الثاني وحسم التأهل الأول في تاريخ منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس آسيا.

وتسلم القائد خربين تمريرة عرضية من إبراهيم هيسار ليسيطر على الكرة ببراعة ويطلق تسديدة أرضية من مدى قريب في الشباك بالدقيقة 76.

ورفعت سوريا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف أستراليا المتصدرة، التي تعادلت 1-1 في الوقت ذاته مع أوزبكستان، بـ7 نقاط.

واحتلت أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة بـ4 نقاط لتتأهل مع أستراليا مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما ضمنت سوريا احتلال أحد المقاعد الأربعة للمنتخبات صاحبة المركز الثالث.