بونجاح يكشف أسباب تعثر الجزائر أمام بوركينا فاسو بكأس أفريقيا

ألقى النجم الجزائري بغداد بونجاح باللائمة على الظروف المناخية في فشل منتخب بلاده في تحقيق الفوز في ثانية مبارياته ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في ساحل العاج.

وتعادل منتخب الجزائر 2-2 مع بوركينا فاسو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا 2023 السبت.

وعاد "الخضر" من بعيد في الوقت القاتل أمام بوركينا فاسو، ليحافظوا على حظوظهم في هذه البطولة القارية.

وتقمص بونجاح دور البطل بإحرازه هدفي الجزائر في مرمى بوركينا فاسو. ونال جائزة أحسن لاعب في المباراة.

وقال في تصريح لشبكة "بي إن سبورت" إن رغبتهم كانت تحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو، ورغم الأخطاء "ركزنا وحققنا التعادل في الوقت القاتل".

وأضاف اللاعب "الحرارة صعبة للغاية ومرتفعة، ومع ذلك، لا يزال لدينا مباراة وفرصة لخطف بطاقة العبور إلى ثمن النهائي".

وزاد "سنعمل على الفوز في المباراة المقبلة بكل تأكيد، واليوم قدمنا مباراة كبيرة من وجهة نظري لولا الأخطاء".

وكان المنتخب الجزائري قد اكتفى بالتعادل 1-1 في أولى مبارياته أمام أنغولا.

وتنتظر زملاء بونجاح مواجهة مصيرية أمام موريتانيا الثلاثاء المقبل، بينما تواجه بوركينا فاسو أنغولا.

وقال المدرب جمال بلماضي "مقابلة موريتانيا في الجولة الأخيرة ستكون أشبه بِلقاء نهائي. ما نحتاجه الآن هو شيء من الراحة، ثم إعادة شحن البطاريات من جديد".

وأضاف "إذا أردنا الذهاب بعيدا في البطولة، فسنواجه المزيد من المقابلات الصعبة التي تُشبه مواجهة بوركينا فاسو".

بلماضي :”مباراة موريتانيا بمثابة النهائي بالنسبة لنا”https://t.co/skH2H2vRDv — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) January 20, 2024

ويتصدر المنتخب البوركينابي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متبوعا بالجزائر (نقطتان) ومنتخب أنغولا ثالثا (نقطة) وموريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط.

وتعد هذه خامس مباراة يفشل فيها منتخب الجزائر بتحقيق الانتصار في كأس أمم أفريقيا منذ فوزه في نهائي نسخة 2019 على السنغال بهدف نظيف.