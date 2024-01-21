التعادل يخيم على مواجهة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا

تحسن أداء منتخب تونس، ولكنه اكتفى بالتعادل 1-1 مع مالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

ودخل لاعبو تونس المباراة سعيا لمصالحة الجماهير بعد هزيمة مخيبة بهدف نظيف أمام ناميبيا في مستهل مشوارهم بالبطولة لكن رغم البداية القوية استقبلوا هدفا مبكرا في الدقيقة الـ10 بواسطة لاسين سينايوكو.

لكن تقدم مالي لم يستغرق طويلا بعد أن أدرك حمزة رفيعة التعادل لتونس في الدقيقة 20 بعد فاصل من الكرات المتبادلة بين لاعبي تونس.

وتبادل منتخب تونس الهجمات مع مالي في الشوط الأول قبل أن يظهر التفوق البدني والفني الواضح للمنافس في الشوط الثاني.

ورفعت مالي رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة بينما حصدت تونس أول نقطة. وسيلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وناميبيا ضمن المجموعة ذاتها غدا الأحد.