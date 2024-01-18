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رياضة|قطر

أستراليا تهزم سوريا وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم آسيا

Australia's midfielder #22 Jackson Irvine celebrates after scoring his team's first goal during the Qatar 2023 AFC Asian Cup Group B football match between Syria and Australia at the Jassim bin Hamad Stadium in Doha on January 18, 2024. (Photo by HECTOR RETAMAL / AFP)
جاكسون إيرفين (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى سوريا (الفرنسية)
18/1/2024-|آخر تحديث: 18/1/202405:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ضمنت أستراليا بلوغ دور الـ16 من كأس آسيا لكرة القدم بفوزها على سوريا 1-0 اليوم الخميس على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل جاكسون إيرفاين هدف المباراة الوحيد والثاني له في النهائيات (60)، لتصبح أستراليا ثاني المتأهلين بعد قطر المضيفة.

والفوز هو الثاني لأستراليا في البطولة القارية بعد تغلبها على الهند 2-0 في الجولة الأولى، فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت على الأقل احتلال المركز الثاني، في حين بقي رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها مع أوزبكستان سلبيا.

وتضمّ المجموعة أيضا منتخبي أوزبكستان والهند، اللذين يلتقيان لاحقا اليوم.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تلتقي سوريا مع الهند الثلاثاء المقبل، وأستراليا مع أوزبكستان في اليوم ذاته.

وعلى الرغم من الخسارة، فإن سوريا لا تزال تملك الأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بعد إخفاقها في مشاركاتها الست الأولى، وذلك في حال فوزها على الهند في الجولة الأخيرة حيث سترفع رصيدها إلى 4 نقاط وتعزز حظوظها.

المصدر : الفرنسية