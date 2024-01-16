تواصلت المفاجآت في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج بعد أن فرض منتخب أنغولا التعادل 1-1 على نظيره الجزائري في المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.

وتقدمت الجزائر بالهدف الأول عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 18، الذي ألغى له الحكم هدفا ثانيا بداعي التسلل في الدقيقة 24 عندما سدد كرة رائعة بركلة خلفية مزدوجة.

ورفع هدف بغداد بونجاح في مرمى أنغولا رصيده التهديفي في المباريات الدولية إلى 28 هدفا في 65 مباراة خاضها مع المنتخب الجزائري على الصعيدين الرسمي والودي.

وبات هذا هو الهدف رقم 95 في سجل مشاركات منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشكلت بعض الهجمات الأنغولية القليلة خطورة نسبية على مرمى الجزائر خاصة في الشوط الثاني الذي تراجع فيه أداء الخضر بشكل كبير، حتى نجح البديل مابولولو في تسجيل هدف التعادل لأنغولا من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وسيطر منتخب الجزائر على جانب كبير من المباراة، لكنه لم يتمكن من هز شباك الحارس نيبلو سوى مرة واحدة رغم المحاولات العديدة على المرمى.

في حين استغل منتخب أنغولا الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على دفاع الجزائر المتقدم بحثا عن تعزيز النتيجة، ليهدد مرمى الحارس أنتوني ماندريا بأكثر من فرصة خطيرة.

وتقاسم الفريقان نقطة التعادل، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة التي ستجمع بين بوركينا فاسو وموريتانيا التي ستقام غدا الثلاثاء.

المنتخب الجزائري يفتتح مشواره بالتعادل مع أنغولا ⏯️ شاهد ملخص مباراة الجزائر وأنغولا 👇#كأس_أمم_إفريقيا #الجزائر_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/6wwJtVxqES — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024

وبات هذا هو التعادل الثاني بين المنتخبين في أمم أفريقيا، بعدما سبق أن تعادلا أيضا بدون أهداف في اللقاء الوحيد الذي جرى بينهما في كأس أفريقيا بمرحلة المجموعات لنسخة عام 2010 التي أقيمت في أنغولا.

كما يأتي هذا التعادل ليحرم المنتخبات العربية من تحقيق انتصارها الأول في النسخة الحالية للمسابقة، بعدما تعادل المنتخب المصري 2-2 مع نظيره الموزمبيقي في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية أول أمس الأحد.