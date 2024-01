أغلى صفقات البريميرليغ في الميركاتو الشتوي عام 2023

حظيت سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2023 أهمية نظيرتها الصيفية نفسها تقريبا، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث عقدت أندية عدة صفقات قياسية، لكنها أغلبها لم تحقق النتائج المرجوة مقارنة بالمبالغ التي دُفعت من أجلها.

خامس أغلى صفقة في يناير/كانون الثاني 2023، لكنه غاب 257 يوما بسبب الإصابة (19 مباراة) منذ أن أصبح لاعبا في تشلسي. والدولي الفرنسي والقادم من موناكو، يبلغ من العمر 22 عاما ولديه القدرة والإمكانات ليكون من أفضل المدافعين في البريميرليغ.

تعاقد الفريق الإنجليزي مع سليمانا لمساعدته على البقاء في البريميرليغ، لكن مهاجم ستادر ريميس لم يتكيف مع الوضع الجديد. وشارك في نصف مباريات القديسين فقط، وأصبح من غير المرجح بشكل متزايد تسويغ إنفاق 25 مليون يورو عليه في ظل عقمه التهديفي.

تعاقد أرسنال مع البولندي جاكوب كيويور من نادي سبيزيا الإيطالي بعقد طويل الأمد لدعم صفوف الفريق. لكن المدافع الشاب لم يثبت وجوده، ولم يشكّل الإضافة منذ انتقاله.

بعد تسجيل 18 هدفا لشاختار دونيتسك موسم 2022-2023، خطفه تشلسي من "الغانرز". ومع مرور الوقت، قد يتمنون لو أنهم لم يفعلوا ذلك. فبمعدل هدف كل 430 دقيقة، لم يرتق الدولي الأوكراني إلى التوقعات التي كانت معلقة عليه، ولا على المبلغ الذي دفع من أجله.

