فينيسيوس بطل المباراة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة ويتوج بكأس السوبر الإسباني

توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه، عقب فوزه الكاسح 4-1 على غريمه التقليدي برشلونة، في نهائي المسابقة التي استضافتها السعودية.

ولعب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، بعدما أحرز أهداف الريال الأول والثاني في الدقيقتين "7 و10" والثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ39، في حين أضاف مواطنه رودريغو الهدف الرابع في الدقيقة الـ64.

في المقابل، تكفل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الـ33، قبل أن يلعب الفريق الكتالوني بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه رونالدو أراوخو في الدقيقة الـ71 لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان الريال، الذي يشارك في المسابقة إثر تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، صعد للمباراة النهائية لكأس السوبر عقب فوزه 5-3 على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد التمديد للوقت الإضافي، في نصف النهائي الأربعاء الماضي.

في المقابل، تأهل برشلونة، الذي أحرز لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي ليشارك على إثره في السوبر الإسباني، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على أوساسونا بهدفين بدون رد في مباراة المربع الذهبي الأخرى، الخميس الماضي.

وهذا هو الانتصار الثاني لريال مدريد على برشلونة بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سبق أن تغلب عليه 2-1 في لقاء الفريقين بالدوري الإسباني هذا الموسم، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما قلص الريال الفارق الذي يفصله عن برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإسباني، إلى لقب وحيد فقط.