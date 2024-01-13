الصين تتعادل مع طاجيكستان وقطر تتصدر المجموعة الأولى بكأس آسيا

تعادل منتخبا الصين وطاجيكستان دون أهداف، اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعدما ألغى الحكم هدفا لمنتخب الصين، في قرار مثير للجدل.

وجاءت المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة متوازنة وهادئة إلى حد كبير، وسط سيطرة أكبر من طاجيكستان على الكرة، خصوصا حتى الدقيقة 65.

وحاول منتخب طاجيكستان، الذي يخوض كأس آسيا للمرة الأولى، تسجيل الهدف الأول في مشواره بالبطولة خاصة في الشوط الأول لكن معظم تسديدات لاعبيه جاءت بعيدة عن مرمى الصين.

وغلبت التدخلات البدنية القوية على شوط المباراة الأول، إذ أوقف الحكم السعودي محمد الهويش اللقاء في أكثر من مناسبة لعلاج لاعبي الفريقين.

وانقلبت الأمور لصالح الصين في آخر ثلث ساعة من المباراة، عندما زاد من الضغط محاولا تسجيل هدف يخطف به النقاط الثلاث.

وسدد البديل زو جين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 لكن حارس طاجيكستان تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وظن لاعبو الصين أنهم سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 81، بعد ركلة ركنية قابلها تشو شانشي بضربة رأس قوية لتسكن الكرة الشباك.

لكن حكام تقنية الفيديو طالبوا حكم الساحة بمراجعة الهدف، ليقرر الحكم السعودي إلغاءه بداعي وجود حالة تسلل على مدافع الصين أثناء تسديد الكرة.

وأثار القرار دهشة لاعبي الصين وجماهيرهم لكن الحكم احتسب التسلل بناء على تداخل أحد لاعبي الصين مع مدافع طاجيكستان مما منعه من محاولة إبعاد الكرة المتجهة إلى المرمى.

وجاء التعادل ليمنح نقطة لكل منتخب، مما ضمن صدارة المجموعة الأولى لقطر بعد نهاية الجولة الأولى، بعد فوزها على لبنان 3-صفر أمس الجمعة في افتتاح البطولة.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة منفردا برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه منتخبا الصين وطاجيكستان بنقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب لبنان ترتيب المجموعة دون رصيد.