القطري ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لولاية جديدة

أعيد انتخاب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لولاية جديدة مدتها 4 سنوات.

وترأس الخليفي الرابطة منذ إخفاق مشروع دوري السوبر الأوروبي في أبريل/نيسان 2021.

ويُعد الخليفي (49 عاما) أحد أكثر الاشخاص تأثيرا في كرة القدم الأوروبية، وهو أيضا رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية، ويشغل منذ عام 2019 عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال الخليفي في ختام الجمعية العمومية الـ30 لرابطة الأندية الأوروبية في برلين "لقد قطعنا شوطا طويلا خلال الدورة الماضية. ثمة تقدم هائل في الدور الذي تلعبه الأندية في القرارات التي تشكل كرة القدم للأندية الأوروبية".

وتولى الخليفي رئاسة رابطة الأندية الأوروبية خلفا لأندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس أبرز المطالبين بإطلاق دوري السوبر.

ومنذ استلامه منصبه، ساهم الخليفي في إقرار الصيغة الجديدة لمسابقات الأندية الأوروبية الثلاث في ربيع عام 2022، والتي ستستبدل بطولة مصغرة بمرحلة المجموعات؛ اعتبارا من موسم 2024-2025، على أن تتقاسم إيراداتها رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.