السماح بمشاركة روسيا في الألعاب البارالمبية "باريس 2024"

سيتمكن الرياضيون الروس من المنافسة بفريق كامل أو كمحايدين في النسخة القادمة من ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في باريس 2024 بعد تصويت أعضاء اللجنة البارالمبية الدولية ضد الإيقاف الكامل لروسيا اليوم الجمعة.

ويمهد هذا القرار الطريق أمام روسيا للمشاركة في باريس، بعد منع رياضييها حاليا من أي منافسات بارالمبية.

وستحدد اللجنة البارالمبية الدولية في وقت لاحق اليوم إن كانت روسيا ستشارك بفريق وطني كامل أو برياضيين محايدين دون إظهار شعار للدولة أو أعلام أو نشيد وطني.

وقالت اللجنة البارالمبية الدولية "خلال اجتماع اللجنة في البحرين صوت 74-65 (غاب 13 عضوا) ضد الإيقاف الكامل للجنة الروسية البارالمبية لخرق الالتزامات المتعلقة بالعضوية".

ويأتي القرار قبل أسبوعين من جلسة للجنة الأولمبية الدولية في مومباي ستحدد إن كانت ستشارك روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد باريس العام المقبل.

وعاقبت اللجنة البارالمبية الدولية البلدين بالإيقاف بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022.

وكانت روسيا البيضاء منصة انطلاق للقوات والأسلحة الروسية.

ورغم تأييد طعن ضد إيقاف اللجنتين هذا العام، استمر منع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من خوض المنافسات حتى اليوم.

ولم تعاقب اللجنة الأولمبية الدولية لجنتي روسيا أو روسيا البيضاء أو الأعضاء الروس باللجنة الدولية، لكنها حرمت الرياضيين الروس من المنافسات بعد الحرب على أوكرانيا العام الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي أوصت اللجنة الأولمبية الدولية لأول مرة الاتحادات الدولية بالسماح للرياضيين من البلدين بالعودة. وقالت إن الرياضيين لا يجب أن يعاقبوا بسبب تصرفات حكوماتهم.