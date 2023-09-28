خسارة إنتر وفوز ميلان ونابولي ولاتسيو بدوري إيطاليا

فجّر ساسولو مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألحق الخسارة الأولى بإنتر ميلان بالفوز عليه 2-1 في عقر داره الأربعاء ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاسحا المجال أمام جاره وغريمه ميلان للحاق به إلى الصدارة عقب تغلبه على مضيفه كالياري 3-1.

ويدين ساسولو بفوزه إلى مهاجمه الدولي دومينيكو بيراردي الذي ساهم في قلب الطاولة على إنتر عندما حوّل تخلفه بهدف للمدافع الدولي الهولندي دينزل دومفريس (45+1) إلى فوز بهدفين صنع الأول لزميله لاعب الوسط الألباني نديم بايرامي (54) وسجل بنفسه الثاني في الدقيقة الـ63.

وتابع ساسولو نتائجه الرائعة أمام الكبارة بعدما تغلب على يوفنتوس العريق 4-2 في المرحلة الماضية.

وكان إنتر يأمل بمواصلة بدايته المثالية التي لم يعكرها سوى الاكتفاء بالتعادل مع مضيفه ريال سوسيداد الإسباني 1-1 في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي، لكنه عجز عن الاحتفاظ على تقدمه أمام ساسولو ومني بخسارته الأولى.

ونجح دومفريس في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس أندريا كونسيلي (45+1).

وتمكن ساسولو من إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما مرر بيراردي كرة ذكية داخل المنطقة إلى بايرامي الذي سددها قوية بيمناه وفشل الحارس السويسري يان سومر في التصدي لها فعانقت شباكه (54).

ومنح بيراردي التقدم لساسولو بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس سومر (63).

ميلان يواصل الصحوة

ومواصلا صحوته، استغل ميلان تعثر جاره ولحق به إلى الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه كالياري 3-1.

وقلب الفريق اللومبادري الطاولة على أصحاب الأرض الذين كانوا سباقين إلى التسجيل عبر الأنغولي زيتو لوفومبو (29)، فرد بثلاثية تناوب على تسجيلها السويسري نواه أوكافور (40) والإنجليزيان فيكايو توموري (45) وروبن لوفتوس تشيك (60).

وهو الفوز الثاني تواليا لميلان بعد خسارته المذلة أمام جاره إنتر 1-5 في المرحلة الرابعة، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة مستعيدا المركز الثاني بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الفائز على ليتشي 1-0 الثلاثاء في افتتاح المرحلة، وبفارق الأهداف خلف جاره إنتر.

في المقابل، مني كالياري بخسارته الرابعة هذا الموسم مقابل تعادلين، فتجمد رصيده عند نقطتين وتراجع إلى المركز العشرين الأخير.

فوز ثان لأتلانتا

وحذا أتلانتا حذو ميلان، وتابع صحوته بفوز ثان تواليا ورابع هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه فيرونا بهدف وحيد سجله الهولندي توين كوبمينيرز في الدقيقة الـ13.

وصعد أتلانتا إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 12 نقطة مقابل سبع نقاط لفيرونا العاشر.

واستغل إمبولي خسارة كالياري، وتخلص من المركز الأخير عندما حقق فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه ساليرنيتانا بهدف وحيد سجله توماسو بالدانزي في الدقيقة الـ34.

وصعد إمبولي -الذي وضع حدا لخمس هزائم متتالية- إلى المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف ساليرنيتانا.

وتنفس نابولي حامل اللقب الصعداء بفوزه على ضيفه أودينيزي 4-1.

وحسم نابولي النتيجة في الشوط الأول بهدفي البولندي بيوتر زيلينسكي (19 من ركلة جزاء) والنيجيري فيكتور أوسيمين (39)، قبل أن يعزز الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالثالث في الدقيقة الـ74.

وقلص الصربي لازار سمردزيتش الفارق في الدقيقة الـ81، لكن البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع بعد دقيقة واحدة، وهو الفوز الأول للفريق الجنوبي بعد خسارة وتعادلين، والثالث هذا الموسم فرفع رصيده إلى 11 نقطة وصعد إلى المركز الخامس، فيما مني أودينيزي بخسارته الثالثة مقابل 3 تعادلات.

بدوره، عاد لاتسيو وصيف بطل الموسم الماضي إلى سكة الانتصارات بعد خسارة وتعادل وحقق فوزه الثالث هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين سجلهما الأوروغوياني ماتياس فيسينو (56) وماتيا تساكانيي (75).