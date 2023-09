آسياد هانغجو.. الرئيس الصيني يفتتح أكبر دورة آسيوية في التاريخ

تحت شعار "من القلب إلى القلب نحو المستقبل"، افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت النسخة الأكبر من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو، بدون استخدام الألعاب النارية، التي أعلن المنظّمون عدم استخدامها التزاما بالفلسفة الخضراء.

وبعد تأجيلها لمدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس كورونا كوفيد-19، انطلقت الدورة -التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي عام 1951- بمشاركة تفوق الألعاب الأولمبية، إذ يتنافس فيها 12 ألفا و417 رياضيا ورياضية، يمثلون 45 دولة على مدى أسبوعين.

وافتتح "شي" الدورة الثالثة في الصين -بعد بكين 1990 وغوانغجو 2010- في واحدة من أكثر المدن ازدهارا في البلاد، أمام الضيوف المدعوين، من بينهم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

وجسّد حفل الافتتاح التراث الثقافي للصين من خلال الدمج بين حضارتها العريقة والتكنولوجيا الحديثة، كما أبرز الحفل أطلال مدينة ليان غجو القديمة بوصفها موقعا مقدسا ومعلما بارزا في الصين وحضارة عمرها 5 آلاف سنة.

ومن خلال التقنيات الحديثة المبتكرة، تمركزت فكرة الحفل حول المياه والتاريخ القديم لهانغجو ومناظرها الطبيعية، مع الإشارة إلى سمعة المدينة باعتبارها الموطن غير الرسمي لصناعة التكنولوجيا في الصين.

ولم تُستخدم الألعاب النارية في حفل الافتتاح في الملعب الأولمبي "بيغ لوتوس" المستوحى بشكله المعماري من الأمواج المتصاعدة لنهر تشيانتانغ، تماشيا مع نهج الألعاب الصديق للبيئة.

وحظي 50 ألف متفرج بـ"وليمة بصرية" باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزّز.

