بالفيديو.. الذكاء الاصطناعي يختار تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في تاريخ كرة القدم

تتوسع التكنولوجيا في كرة القدم وآخرها تصنيف الذكاء الاصطناعي لأفضل 11 لاعبًا في تاريخ كرة القدم.

استخدمت شبكة "بي إن سبورتس" الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" (Chat GPT) لاختيار أفضل فريق على الإطلاق.

وضمت التشكيلة 9 من النجوم السابقين إضافة إلى نجمين حاليين فقط هما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فقط.

وتم تنظيم الفريق حسب طريقة اللعب 4-3-3، وتضم أبرز نجوم الساحرة المستديرة عبر تاريخها.

وفيما يلي التشكيلة الأفضل في تاريخ كرة القدم حسب الذكاء الاصطناعي:

حارس المرمى:

ليف ياشين (المنتخب السوفياتي من 1954-1970)

خط الدفاع:

كافو (منتخب البرازيل 1990-2006)

باولو مالديني (منتخب إيطاليا 1988-2002)

فرانز بيكنباور (منتخب ألمانيا 1965-1977)

روبرتو كارلوس (منتخب البرازيل 1992-2006)





خط الوسط:

زين الدين زيدان (منتخب فرنسا 1994-2006)

تشافي (منتخب إسبانيا 2000-2014)

مارادونا (منتخب الأرجنتين 1977-1994)





الهجوم:

كريستيانو رونالدو (منتخب البرتغال 2003 وحتى الآن)

بيليه (منتخب البرازيل 1957-1970)

ليونيل ميسي (منتخب الأرجنتين 2005 وحتى الآن).