"فريق نيس يضم كثيرا من المسلمين".. غالتييه ينفي اتهامه بالعنصرية

نفى المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، ادعاءات العنصرية الموجهة ضده، المتعلقة بفترة وجوده على رأس الجهاز الفني لفريق نيس، التي من المقرر أن يخضع للمحاكمة بسببها في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتتعلق القضية برسالة بريد إلكتروني مسربة تعود إلى أغسطس/آب 2021، وتتضمن اتهاما من جوليان فورنييه، مدير الكرة بنادي نيس حينذاك، لغالتييه بأنه قال، إن الفريق يضم كثيرا من اللاعبين ذوي البشرة السمراء واللاعبين المسلمين.

وقال غالتييه -(59 عاما)- في مقابلة لقناة "كانال بلس"، إن الادعاءات "غير عادلة".

وأضاف غالتييه -الذي احتجز ونجله لوقت قصير في يونيو/حزيران الماضي-، أن "هذا خاطئ تماما. الناس في كرة القدم يعرفونني، اللاعبون يعرفونني وكذلك الإداريون، الجميع يعرفون من أنا".

وأبدى غالتييه إصرارا على الدفاع وتوضيح موقفه في المحاكمة المرتقبة.

وتولى غالتييه تدريب نيس في موسم 2021-2022 قبل الانتقال إلى سان جيرمان، الذي رحل عنه بعد موسم واحد قاد الفريق خلاله لإحراز لقب الدوري الفرنسي، لكنه خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف غالتييه رغبته في العودة إلى التدريب مجددا، وأنه تلقى اتصالات من بعض الأندية.