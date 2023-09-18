شاهد.. استقبال حاشد لرونالدو في إيران

حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران، حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه مباراة أمام بيرسيبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، حسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016، وذلك بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

لكن المصالحة التي تمت مارس/آذار الماضي دفعت الاتحاد القاري للعبة لإلغاء قراره السابق، ومن ثم السماح لأندية الدولتين بأن تلعب وفق نظام الذهاب والإياب عندما توقعهما القرعة وجها لوجه.

نادي النصـر السـعــودي 🇸🇦

يُستقبـل استقبـال العظـمـاء 💛

في العاصمة الإيرانية طهـران pic.twitter.com/OMIgsgqwRl — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

بيد أن جماهير بيرسيبوليس لن تنعم بمشاهدة رونالدو (38 عاما) من مدرجات ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لـ90 ألف متفرج، لأن الاتحاد القاري فرض عقوبة الحرمان من الجماهير لمباراة واحدة على الفريق الإيراني، على خلفية نشر تغريدة جدلية عبر حسابه على إنستغرام عام 2021.

وصل لاعبو النصر إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصّصة في الزيارات الرئاسية، حسبما أشارت الصحافة الإيرانية، في حين يُعدّ حضور نجم من طراز رونالدو نادرا للبلد الآسيوي.

وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم 5 مرات، كُتب عليها "أهلا وسهلا"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

وتسلم رونالدو سجادتين إيرانيتين من النوع الفاخر هدية من رئيس نادي بيرسيبوليس.

ونشر نادي النصر مقاطع فيديو لوصول حافلة الفريق إلى الفندق الذي سيقيم فيه اللاعبون والجهاز الفني، وسط حشود كبيرة من الإيرانيين الذين راحوا يلتقطون الصور.

هي أشيـاء لا تُشتـرى 💛 كُن أقرب وشاهد كواليس وصول #العالمي 🤩

إلى العاصمة الإيرانية طهـران

عبـر حساب #النصر الرسمي في سناب شات 🤳https://t.co/Hrdf7HugGG pic.twitter.com/lsgfBiP2Uv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

وقال نافيد برهانيفار (28 عاما) وهو من أنصار رونالدو "إنه أمر مثير للغاية"، معربا عن أمله "في مباراة جميلة" بين نجوم النصر ونادي بيرسيبوليس.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة إلى النصر الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.

ويضم النصر في صفوفه أيضا البرازيليين تاليسكا ومالكوم والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والإسباني إيمريك لابورت.

🚨وصول حافلة #النصر مع #رونالدو الی الفندق وسط استقبال تاریخي من جانب الجماهیر الإیرانیة. pic.twitter.com/SjEascM1zS — داوود ایکدري (@DIgdery) September 18, 2023

تجمع هواداران رونالدو مقابل فرودگاه امام خمینی pic.twitter.com/bekeyYneiF — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) September 18, 2023