رياضة

الاتحاد الإنجليزي يبدأ باحتساب الوقت الضائع المطبق بمونديال قطر والنجوم يردون

Manchester City v Arsenal - The FA Community Shield
أرسنال نجح في التعادل مع سيتي بالدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع قبل أن يحسم لقب الدرع الخيرية بركلات الترجيح (غيتي)
9/8/2023-|آخر تحديث: 9/8/202312:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار توجيه الدوري الإنجليزي لكرة القدم للحكام بالتشدد في احتساب الوقت بدل الضائع، جدلًا واسعًا في إنجلترا، حيث انتقد بعض النجوم الأمر، في حين اعتبره البعض خطوة مهمة لنزاهة اللعبة ومنع تضييع الوقت.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أصدر تعليماته للحكام بضرورة حساب الوقت الضائع بدقة تامة، والاهتمام باحتسابه كاملًا في كل مباراة، وذلك طبقًا لتوصيات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" المختص بقوانين اللعبة، وأسوة بما حدث في كأس العالم 2022 في قطر.

ولاقى الأمر -الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية الموسم الجاري- ردود أفعال واسعة من اللاعبين والمدربين، وكذلك من المختصين في كرة القدم، حيث ناقش الكثيرون أثر ذلك على اللعبة وعلى اللاعبين.

وانتقد البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي، هذا التوجه بعد مباراة الدرع الخيرية ضد أرسنال الأحد الماضي، والتي احتسب الحكم في شوطها الثاني 13 دقيقة وقتا بدل ضائع، وتمكن أرسنال من التعادل في الدقيقة 11 منه، قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح لصالحه.

وقال دي بروين بعد المباراة "اليوم لعبنا نحو 13 دقيقة، وربما تستمر المباريات بعد ذلك لمدة 20 – 25 دقيقة، قد نلعب أمام إشبيلية في أولمبياكوس (السوبر الأوروبي)، الأربعاء 16 أغسطس/آب مع 15-20 دقيقة وقت بدل ضائع، ثم نعود لنلعب السبت أمام نيوكاسل، مع الرقم نفسه، هذا يعني كأننا لعبنا وقتا إضافيا لمرتين، سنرى كيف سيمضي هذا، لكنه لا يبدو منطقيا".

وأضاف "تحدثنا مع لاعبي أرسنال وحتى مع الحكام، وهم لا يريدون ذلك، لكن هذه هي القاعدة الجديدة، ويمكن أن تتخيل كيف سيكون الأمر إذا لعبت مع فريق يتعمد إضاعة الوقت طول المباراة".

وشارك رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد دي بروين الرأي نفسه، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) يذكر بأثره الضار على اللاعبين، بسبب زيادة الضغط البدني المتوقع، في الوقت الذي يعاني فيه اللاعبون من زيادة المباريات كل عام عن سابقه.

وكتب فاران "هذا مستوى خطير بالنسبة لصحة اللاعبين البدنية والعقلية، وقد شارك المدربون واللاعبون مخاوفهم لسنوات عديدة من عدد المباريات الكبير، لماذا لا تسمع آراؤنا؟".

وأضاف "أنا ممتن لأني أعمل بوظيفة أحبها (كرة القدم)، لكني أشعر أن تلك التغييرات تضر باللعبة، نريد أن نكون في أفضل مستوياتنا، وأن نقدم عروضًا ممتعة يحتفل بها المشجعون كل أسبوع.

وأيد مدونون اللاعبين في شكواهم، مؤكدين أن المزيد من الضغط البدني لن يكون في صالح اللعبة، وسيكون له أثر ضار على مستوى اللعبة كلها.

وكتب الصحفي كيان سوبهاني في تغريدة "آمل أن يؤدي هذا إلى التغير، والسير وفقًا لجدول زمني أقل كثافة، ولكن من المحتمل أن يغير ذلك الكثير في الأموال الموجودة في اللعبة".

لكن على الجانب الآخر، عبر الصحفي دالي جونسون عن تأييده للقرار، مطالبًا اللاعبين بالتوقف عن إضاعة الوقت بدلًا من الشكوى حول احتسابه، مؤكدًا أن إضاعة الوقت أحد أبرز المشاكل التي تواجه كرة القدم ويجب العمل على إنهائها.

ووافقه في ذلك الصحفي كريس ويليامز، الذي كتب في تغريدة له "عندما يدرك المدربون واللاعبون أن 54 دقيقة من اللعب النشط من أصل 90 دقيقة مشكلة تتعلق بنزاهة المنافسة، فربما يتظاهرون بإصابات أقل ويحرصون فقط على أداء اللعبة التي يتقاضون أجورهم مقابلها".

المصدر : الجزيرة