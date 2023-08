أثار توجيه الدوري الإنجليزي لكرة القدم للحكام بالتشدد في احتساب الوقت بدل الضائع، جدلًا واسعًا في إنجلترا، حيث انتقد بعض النجوم الأمر، في حين اعتبره البعض خطوة مهمة لنزاهة اللعبة ومنع تضييع الوقت.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أصدر تعليماته للحكام بضرورة حساب الوقت الضائع بدقة تامة، والاهتمام باحتسابه كاملًا في كل مباراة، وذلك طبقًا لتوصيات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" المختص بقوانين اللعبة، وأسوة بما حدث في كأس العالم 2022 في قطر.

ولاقى الأمر -الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية الموسم الجاري- ردود أفعال واسعة من اللاعبين والمدربين، وكذلك من المختصين في كرة القدم، حيث ناقش الكثيرون أثر ذلك على اللعبة وعلى اللاعبين.

وانتقد البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي، هذا التوجه بعد مباراة الدرع الخيرية ضد أرسنال الأحد الماضي، والتي احتسب الحكم في شوطها الثاني 13 دقيقة وقتا بدل ضائع، وتمكن أرسنال من التعادل في الدقيقة 11 منه، قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح لصالحه.

وقال دي بروين بعد المباراة "اليوم لعبنا نحو 13 دقيقة، وربما تستمر المباريات بعد ذلك لمدة 20 – 25 دقيقة، قد نلعب أمام إشبيلية في أولمبياكوس (السوبر الأوروبي)، الأربعاء 16 أغسطس/آب مع 15-20 دقيقة وقت بدل ضائع، ثم نعود لنلعب السبت أمام نيوكاسل، مع الرقم نفسه، هذا يعني كأننا لعبنا وقتا إضافيا لمرتين، سنرى كيف سيمضي هذا، لكنه لا يبدو منطقيا".

وأضاف "تحدثنا مع لاعبي أرسنال وحتى مع الحكام، وهم لا يريدون ذلك، لكن هذه هي القاعدة الجديدة، ويمكن أن تتخيل كيف سيكون الأمر إذا لعبت مع فريق يتعمد إضاعة الوقت طول المباراة".

We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules. From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it’s at a dangerous level for… — Raphaël Varane (@raphaelvarane) August 7, 2023

وشارك رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد دي بروين الرأي نفسه، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) يذكر بأثره الضار على اللاعبين، بسبب زيادة الضغط البدني المتوقع، في الوقت الذي يعاني فيه اللاعبون من زيادة المباريات كل عام عن سابقه.

وكتب فاران "هذا مستوى خطير بالنسبة لصحة اللاعبين البدنية والعقلية، وقد شارك المدربون واللاعبون مخاوفهم لسنوات عديدة من عدد المباريات الكبير، لماذا لا تسمع آراؤنا؟".

Football players moaning about added time, when that added time equates to only 70 mins active play from 90, need to get some perspective. Tennis players play 5hr+ matches and then play again 48hrs later, without the luxury of 10 teammates to lighten the load. https://t.co/VkLFWHTlnq — Chris Williams (@Chris78Williams) August 7, 2023

وأضاف "أنا ممتن لأني أعمل بوظيفة أحبها (كرة القدم)، لكني أشعر أن تلك التغييرات تضر باللعبة، نريد أن نكون في أفضل مستوياتنا، وأن نقدم عروضًا ممتعة يحتفل بها المشجعون كل أسبوع.

وأيد مدونون اللاعبين في شكواهم، مؤكدين أن المزيد من الضغط البدني لن يكون في صالح اللعبة، وسيكون له أثر ضار على مستوى اللعبة كلها.

If players stop wasting time, and showing dissent towards officials, there won't be the extensive added time. This is the whole point of the IFAB's directive (it's not the FA's). So players stop wasting time, ball-in-play time increases, added time reduces back down. https://t.co/dSpK4HK7Wy — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 7, 2023

وكتب الصحفي كيان سوبهاني في تغريدة "آمل أن يؤدي هذا إلى التغير، والسير وفقًا لجدول زمني أقل كثافة، ولكن من المحتمل أن يغير ذلك الكثير في الأموال الموجودة في اللعبة".

لكن على الجانب الآخر، عبر الصحفي دالي جونسون عن تأييده للقرار، مطالبًا اللاعبين بالتوقف عن إضاعة الوقت بدلًا من الشكوى حول احتسابه، مؤكدًا أن إضاعة الوقت أحد أبرز المشاكل التي تواجه كرة القدم ويجب العمل على إنهائها.

Varane has been consistent on this over the years. He believes there is too much football being played and it is near impossible for players to be at 100% and cope with the physical and mental demands. https://t.co/IKKv1xgK46 — Carl Anka (@Ankaman616) August 7, 2023

ووافقه في ذلك الصحفي كريس ويليامز، الذي كتب في تغريدة له "عندما يدرك المدربون واللاعبون أن 54 دقيقة من اللعب النشط من أصل 90 دقيقة مشكلة تتعلق بنزاهة المنافسة، فربما يتظاهرون بإصابات أقل ويحرصون فقط على أداء اللعبة التي يتقاضون أجورهم مقابلها".