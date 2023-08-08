شرط جزائي بمليار يورو.. برشلونة يضم اللاعب الشاب نوح درويش

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- التعاقد مع اللاعب الشاب نوح درويش، بعد توصله لاتفاق مع فرايبورغ، الذي كان يدافع عن ألوانه.

وأوضح النادي الكتالوني أن قيمة الصفقة بلغت مليونين ونصف مليون يورو، مشيرًا إلى أن العقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2026، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، وسينضم اللاعب -الذي سيبلغ عامه الـ17 في سبتمبر/أيلول المقبل- لفريق الشباب.

❗️ 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 ✅ Noah Darvich, nuevo jugador del Barça Atlètic 😍 ¡Bienvenido! 🔗 Todos los detalles 👉 https://t.co/WBEGmwhYyw 👈#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/aEZ67pukq9 — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 8, 2023

وجذب الألماني نوح درويش أنظار كبار الفرق في القارة الأوروبية العجوز، خاصة بعد تألقه مع منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا للشباب تحت 17 عامًا التي توّج "المانشافت" بلقبها للمرة الرابعة في تاريخه، وفيها شارك اللاعب بالمباريات الست، وسجّل هدفين وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن نوح درويش التحق بأكاديمية فرايبورغ منذ أن كان في سن الحادية عشر وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين، وهو مولود لأب فرنسي وأم عراقية، واختار تمثيل ألمانيا بحكم إقامته فيها.

وكان اسم نوح درويش على طاولة أرسنال منذ مارس/آذار الماضي من أجل التعاقد معه في "الميركاتو" الحالي، لكن تداعيات خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي عقّد إتمام الصفقة على "الغانرز".

وأوضح موقع "سبورت بيبل" أن القوانين واللوائح أجبرت أرسنال على الانتظار حتى صيف عام 2024 من أجل التعاقد مع اللاعب الذي سيكون حينها على أبواب بلوغ سن الثامنة عشر كونه لاعبًا أجنبيًا، وهو الأمر الذي صبّ في مصلحة برشلونة.

🤩 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗗𝗮𝗿𝘃𝗶𝗰𝗵 ja vesteix de 🔵🔴! 👏 ¡Las primeras fotos de Darvich de azulgrana! 📸 𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀: https://t.co/eRKsPm7J4n#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/PIKJaQ8oQA — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 8, 2023

ولم يكن وصيف بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي (2022-2023) النادي الكبير الوحيد الطامع في التعاقد مع نوح درويش، حيث كان محل اهتمام كلّ من: بايرن ميونخ محتكر لقب الدوري الألماني في آخر 11 موسمًا، وكذلك باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في آخر موسمين.