شاهد.. إصابة مروّعة لنجل دييغو سيميوني

تعرض جوليانو سيميوني، لاعب ديبورتيفو ألافيس الإسباني، لإصابة مروعة خلال إحدى مباريات الفريق الاستعدادية لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وخسر ألافيس أمام ريال بورغوس 1-2 في المباراة التي لم تُكتمل وتوقفت بعد إصابة جوليانو قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ففي الدقيقة 86، تدخل خوسيه ماتوس الظهير الأيسر لفريق بورغوس بقسوة على جوليانو الذي أُصيب بكسر في ساقه، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وسقط جوليانو -وهو نجل الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد- على الأرض من شدة الألم في وقت طالب فيه زملاؤه ومنافسوه، الذين كانوا في حالة صدمة، المسعفين بالدخول إلى أرض الملعب من أجل التعامل مع هذه الإصابة القاسية، لتدخل سيارة إسعاف إلى أرضية الملعب وبدورها نقلته إلى المستشفى.

واللافت أن بورغوس طالب جوليانو بالنهوض على اعتبار أنه لم يرتكب خطأ ضده، ولكن بعد رؤيته حجم الإصابة التي تسبب فيها للاعب البالغ من العمر 20 عاما، دخل في نوبة بكاء.

وخرج اللاعب المولود في العاصمة الإيطالية روما بسيارة الإسعاف وسط تصفيق اللاعبين والمشجعين الذين قدّموا له الدعم المعنوي.

من جهته، أكد موقع "فوتبول إسبانيا" أن جوليانو سيميوني سيغيب عن جزء كبير من منافسات الموسم الكروي الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل، إذ يحتاج إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر للتعافي.

وحرص دييغو سيميوني على زيارة نجله جوليانو في المستشفى بعد الجراحة التي خضع لها وقدّم له الدعم والتشجيع قائلا: "يوما ما ستعود أقوى".

Diego Simeone with his son Giuliano Simeone in the hospital following his horrible injury yesterday. pic.twitter.com/V0UvRPsqyy

— Atletico Universe (@atletiuniverse) August 7, 2023